한은, 통화·외환정책 영향 우려 당국 간 협의체 구성 필요성 제기 준비자산·발행량 등 핵심 사안

[헤럴드경제=유혜림 기자] 원화 스테이블코인 도입이 국정과제로 추진되는 가운데 한국은행이 통화·외환·금융 정책에 미치는 영향을 조율하기 위해 ‘공동 대응 협의체’를 구성할 필요가 있다고 주장했다.

고경철 한국은행 전자금융팀장은 18일 국회 의원회관에서 열린 ‘원화 스테이블코인 디지털 원화 시대 개막’ 토론회에서 “(원화스테이블 코인의) 준비자산, 발행량 등 주요 요소들이 외환·금융당국들이 수행하는 정책에 어떤 영향을 미치는지 긴밀하게 소통할 수 있는 협의 기구가 필요하다”고 밝혔다.

한은은 스테이블코인에서 발생할 수 있는 ‘코인런(대규모 인출 사태)’ 위험을 줄이려면 발행사의 이자 지급을 제한하고 준비자산의 안전성을 강화해야 한다는 입장이다.

이와 관련, 고경철 팀장은 “한국은행은 현재 통화량을 직접적으로 타깃팅하지 않지만, 기준금리 조절을 통해 은행의 신용 창출에 영향을 주는 방식으로 통화신용정책을 수행하고 있다”고 말했다.

이어 “(이런 상황에서) 스테이블코인이 사실상 화폐의 대용 수단으로 자리잡게 되면, 기준금리를 중심으로 한 기존 정책의 영향력이 벗어나게 되고 그 결과 통화량이 실질적으로 증가할 수 있다”면서 “이러한 현상이 확대될 경우, 통화정책의 효과와 전달 경로가 약화될 수 있다”고 우려했다.

이에 따라 준비자산 구성이나 발행량 등의 핵심 사안들을 논의할 수 있는 정책 협의체 구성이 필요하다는 게 한은의 입장이다.

고 팀장은 “해당 협의체는 각 기관이 의견을 주고받고, 정책 수행에 미치는 영향을 사전에 협의할 수 있는 구조여야 한다”면서 “운영 방식은 미국의 지니어스법처럼 ‘컨센서스 기반’ 논의 모델이 바람직할 것”이라고 부연했다.

지니어스법에서 다룬 ‘스테이블코인 인증심사위원회(SCRC)’는 미국 재무부와 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed) 등이 참여하도록 하고 있다. SCRC는 비금융 서비스를 제공하는 상장기업의 스테이블코인 발행을 허용할 때는 반드시 위원회 만장일치 의결을 거치도록 했다.

다만, 해당 협의체에 한은이 포함되는 게 적절하지 않다는 의견도 나온다. 윤민섭 숭실대 교수는 “해당 협의체가 (SCRC처럼) 의결권을 갖고 하는 건 부적절하다”면서 “현재 발의된 법안에는 대통령 직속으로 디지털자산위원회를 설치하도록 규정하고 있는데 이런 위원회에서 논의하는 게 적절하지 않나”라고 말했다.