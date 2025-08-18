[헤럴드경제= 박영훈 기자] “세상에 이런일이”

100년을 넘게 전 세계 사진 산업을 이끌었던 ‘카메라·필름의 대명사’ 코닥(Kodak)이 파산 위기에 몰렸다.

한 시대를 풍미한 전설적 브랜드가 역사 속으로 사라질 가능성이 커지고 있다. 디지털 시대 아날로그 감성을 추구하는 일부 마니아층으로 필름 카메라는 명맥을 유지하고 있다. 블랙핑크 제니 등 일부 연예인 마니아층이 즐겨 사용, 주목을 받기도 했다.

17일 코닥이 발표한 2분기 실적 보고서에 따르면 “약 5억달러(약 6897억원)의 부채 상환을 위한 확정된 자금 조달이나 가용 유동성이 없다”며 “이 같은 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속 가능성에 중대한 의문을 제기한다”고 밝혔다.

회사 측이 공식적으로 “부채 상환 능력이 없다”고 밝히면서 시장은 충격에 빠졌다. 코닥의 올해 2분기 순손실은 2600만달러(약 358억5920만원)달한다.

특히 일시적인 유동성 부족이 아닌 회사 스스로 계속기업으로서의 존속 가능성에 의문을 제기하고 있다는 점이 큰 문제다. 이로 인해 투자자와 채권자들의 신뢰가 흔들리고, 자금 조달 환경은 더욱 악화될 전망이다.

코닥은 1892년 법인 설립 이후 130년 넘는 역사를 이어온 카메라·필름 제조업체다. 일반 대중도 쉽게 사진을 찍을 수 있는 ‘코닥 카메라’를 싼 가격에 출시하며 사진의 대중화를 이끌었다. “버튼만 누르면 나머지는 우리가 한다”는 슬로건으로 대중 시장을 열었다.

이후 코닥은 20세기 내내 사진 시장을 지배하며 황금기를 누렸다. 1970년대 코닥은 미국 필름 시장의 90%, 카메라 시장의 85%를 점유했다.

하지만 디지털 카메라의 등장과 함께 ‘필름 제국’의 전성기는 막을 내리기 시작한다. 결국 2012년 코닥은 파산보호를 신청했다. 당시 부채는 67억5000만달러(약 9조3100억원)에 달했다.

코닥은 위기를 차환·구조조정으로 돌파하겠다는 입장이다. 코닥측은 “만기 도래 전 약정 대출의 상당 부분을 상환하고, 나머지 부채는 조건 변경·연장 또는 차환할 수 있을 것으로 확신한다”고 밝혔다.

전문가들은 단순한 재정 위기라기보다는 디지털 전환 실패와 경영 전략 부재의 축적된 결과라고 분석하고 있다. 회생에 실패한다면 한 시대를 풍미했던 기술 기업의 상징적인 퇴장으로 기록될 전망이다.