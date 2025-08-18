예금보호한도 상향 시행 준비상황 점검 “자금이동 특이동향 없어, 지속 모니터링”

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 오는 9월 1일 예금보호한도 상향을 앞두고 은행·저축은행·상호금융의 자금이동 상황을 점검한 결과 당초 우려하던 은행에서 제2금융권으로의 자금이동이나 중소형 저축은행에서 대형 저축은행으로의 자금쏠림 현상이 뚜렷하게 나타나지는 않은 것으로 파악됐다.

금융위원회는 18일 ‘예금보호한도 상향 시행 준비상황 점검회의’를 열고 업계의 준비상황을 점검했다고 밝혔다.

예금보호한도는 오는 9월 1일부로 기존 5000만원에서 1억원으로 상향된다.

금융위는 지난 5월 16일 예금보호한도 상향 시행령을 입법예고한 이후 금융감독원, 예금보험공사 등 관계기관과 함께 상시점검 태스크포스(TF)를 구성해 예금잔액, 수신금리 등을 모니터링해 왔다.

금융위와 관계기관은 7월 말 기준 예금보호한도 상향에 따른 자금이동 특이동향은 없는 것으로 평가했다. 입법예고 이후 은행·저축은행·상호금융 예금이 모두 예년 수준으로 증가하고 있으며 당초 우려하던 자금이동이나 자금쏠림 현상은 현재까지 나타나지 않았다고 봤다.

업권별로 보면 은행 예금잔액은 2020~2024년 연평균 수준으로 늘고 있고 저축은행·상호금융으로의 예금이탈은 크지 않은 것으로 분석했다.

저축은행의 경우 입법예고 이후 예금 잔액이 증가세로 전환했으나 여전히 지난해 말 예금잔액보다 낮은 수준으로 완만한 증가세라고 평가했다. 또한 중소형과 대형 저축은행 예금잔액이 고르게 늘고 있어 자금쏠림 역시 아직 우려할 수준이 아니라는 데 의견을 모았다.

상호금융권 예금잔액도 과거 5개년 연평균·월평균 증가율 범위 내에서 증가하는 추세로, 현재까지 예금보호한도 상향이 예금 증가에 미치는 영향은 미미한 것으로 진단했다.

수신금리는 은행·저축은행·상호금융 모두 올해 기준금리 인하 폭인 0.50%포인트와 유사한 수준으로 하락했다.

저축은행 업권의 경우 수신 감소를 막기 위해 다른 업권에 비해 높은 3%대 금리를 유지하고 있다. 입법예고 전에 비해 고금리 특판 경쟁이 과열되는 양상도 없었다. 다만 저축은행·상호금융의 고금리 특판 상품 수가 다소 증가하고 있어 지속해서 모니터링해 나가기로 했다.

금융위 관계자는 “각 금융회사가 9월 1일 시행 전까지 전산시스템, 통장 및 각종 상품 안내자료 등에 변경된 예금보험관계를 반영하기 위한 준비작업을 순조롭게 진행하고 있다”고 전했다.

이와 별도로 예금보험공사는 앞서 지난 13일 유재훈 사장 주재로 자체 회의를 열고 예금보험금 지급시스템 등 제도 시행과 관련한 업무를 점검했다.