[헤럴드경제 = 김상수 기자] “눈 뜨면 일단 커피부터 찾아요”

눈 뜨면 많이 하는 습관 중 하나다. 커피를 마셔야 잠이 깨고 하루를 시작할 수 있다는 이들도 많다. 커피는 잘 마시면 인체 에너지 흐름을 보완할 수 있지만, 그렇지 않으면 오히려 방해하는 기호식품이 된다.

전문가들이 커피 마시는 시간대를 중요하게 보는 이유다. 특히, 에너지 흐름을 중시하는 한의학에선 커피 마시는 습관과 시간대를 중시하고 있다. 공복 커피는 금물이며, 오후 3시 이후에도 가능한 한 억제하는 게 좋다. 가장 좋은 시간대는 오전 9~11시다.

이재동 경희대한방병원 침구과 교수에 따르면, 커피는 마시는 시점 등에 따라 에너지 흐름을 보완할 수도 방해할 수도 있다.

이 교수는 “아침 10시 이전에 마시는 커피는 자연 에너지 흐름과 조화를 이뤄 집중력 향상과 신체 순환을 돕는다”며 “다만 공복 상태에서 마시는 커피는 고갈된 에너지를 인위적으로 끌어 쓰게 만들 수 있어 피로와 긴장을 유발한다”고 전했다.

이 교수는 하루 에너지 흐름에 따른 커피 섭취 가이드라인을 제안했다.

먼저, 오전 5~7시는 ‘커피 금지’다. 공복 상태에서 커피를 마시는 건 피해야 한다. 몸이 아직 깨어나지 않은 상태로, 공복 커피는 위를 자극하고 피로를 유발한다는 이유에서다.

오전 7~9시는 식사한 후 소량 가능하다. 식사 후 한 잔은 괜찮지만, 위가 약한 사람이라면 부담이 될 수 있다.

오전 9~11시는 하루 중 가장 커피를 마시기 좋은 시간대. 자연 에너지가 상승하는 시간으로 집중력과 혈류 순환에 긍정적 효과를 준다.

오전 11~오후 1시는 취향에 따라 가능하지만 이미 에너지가 충분한 시간대로, 무리한 카페인 섭취는 오히려 흥분감을 증가시킬 수 있다. 오후 1~3시는 졸림을 해소하고자 한 잔 마실 수 있지만, 소량을 섭취하는 게 좋다.

오후 3시부턴 가능한 한 피하길 권한다. 오후 3~5시는 카페인 반감기(6시간)를 감안할 때 밤잠까지 방해받을 가능성이 크다.

오후 5시 이후부턴 ‘커피 금지’다. 수면을 방해하고 교감신경을 과자극하며, 부신 피로가생길 수 있다.

이 교수는 “카페인은 일반적으로 체내 반감기가 6시간 정도로 경우에 따라 최대 12시간까지 지속될 수 있다”며 “늦은 오후에 마신 커피 한 잔이 숙면을 방해할 수 있다”고 전했다.

이어 “커피는 단순히 ‘나쁘다’ 혹은 ‘좋다’로 단정 지을 수 없는 음료”라며 “커피를 단순한 기호식품이 아닌 신체 에너지 흐름에 영향을 주는 요소로 인식하고, 자연의 리듬에 맞춰 섭취 습관을 조절한다면, 개인 건강 증진에 기여할 수 있다”고 덧붙였다.