트럼프발 반도체 관세 압박 속 삼성전자 2%·하이닉스 3% ‘뚝’ 美 인플레 압력 강화 속 기준금리 인하 기대감 약화 코스닥도 약 2주만에 800선 내줘

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 3200 고지에서 내려온 뒤 3170선까지 빠르게 물러섰다. 도널드 트럼프 미국 대통령발(發) 관세 부담에 인플레이션(물가 상승) 압력까지 더해지면서 발목을 잡은 탓이다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 48.38포인트(1.50%) 내린 3177.28에 장을 마쳤다. 종가 기준 지난 4일(3147.75) 이후 2주 만에 최저치다.

지수는 23.03포인트(0.71%) 내린 3202.63으로 장을 시작해 내리막길을 걷다 장 초반 3200선을 잠깐 회복했으나 이내 하락세를 돌아서 낙폭을 키웠다.

유가증권시장에서 외국인이 5395억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 개인과 기관은 각각 3548억원, 810억원 순매수했다. 코스피200선물시장에서도 외국인은 1530억원 순매도했다.

오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.0원 오른 1385.0원을 나타냈다.

이날 국내 증시는 트럼프 대통령이 반도체 관세 계획을 곧 발표한다고 밝히면서 경계심리가 강화되며 약세를 보였다.

반도체 대형주인 삼성전자는 2.23% 떨어진 7만원에 마감해 ‘7만전자(삼성전자 주가 7만원대)’를 겨우 지켰고, SK하이닉스는 3.25% 떨어진 26만7000원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션(-2.79%), 삼성바이오로직스(-0.48%), 현대차(-0.46%) 등이 모두 하락했다. 한화에어로스페이스는 0.57% 올랐다.

업종별로는 전기·전자(-2.68%), 유통(-1.09%), 화학(-1.41%), 금속(-1.63%), 기계·장비(-1.21%), 증권(-1.64%) 등이 내렸고, 의료·정밀기기(0.36%)와 전기·가스(1.22%), 운송·창고(1.86%)는 올랐다.

미국의 7월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 웃도는 0.9% 상승하면서 인플레이션 우려를 다시 키운 것도 하방 압력으로 작용했다.

시장은 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 입에 주목하고 있다.

파월 의장은 오는 22일(현지시간) 미국 와이오밍주의 휴양지 잭슨홀에서 열리는 중앙은행장들의 연례 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄에서 경제 전망에 대해 연설할 예정이다.

이경민 대신증권 연구원은 “최근 글로벌 증시, 코스피 상승 연장에는 금리 인하 기대 강화가 자리하고 있었던 만큼 통화정책 변수에 예민해질 수밖에 없는 상황”이라고 평가했다. 이어 이 연구원은 “시장은 파월 의장 연설에서 확실한 금리 인하 시그널을 기대하고 있지만, 이를 충족하거나 뛰어넘어설 만큼의 발언이 나올지는 불확실하다”면서 “일각에서는 중립적인 입장을 유지할 것이라는 전망이 제기된다”고 말했다.

코스닥 지수는 전장보다 17.21포인트(2.11%) 내린 798.05에 거래를 마감했다. 종가로 800선을 내준 것은 지난 5일 798.60 이후 8거래일 만이다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 412억원, 1192억원을 순매도했고, 개인은 1711억원을 순매수했다.

에코프로비엠(-5.40%), 에코프로(-4.27%), 펩트론(-8.49%), 파마리서치(-2.34%) 등 시총 상위종목 대부분이 하락했다. 알테오젠은 0.57% 올랐다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 8조7705억만원, 4조8975억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓의 거래대금은 4조9138억원이다. 이날 넥스트레이드는 시장 거래량 제한을 위해 총 79개 종목의 거래를 일시 중단하기로 했다.