[헤럴드경제=한지숙 기자] 국토교통부가 광복 80주년 기념 영상에 일본 도쿄역으로 추정되는 장면을 포함시켜 논란이 일고 있는 가운데 서경덕 교수가 관계자를 문책하라고 일침했다.

18일 여러 온라인 커뮤니티 등에선 지난 15일 광복절에 국토부 유튜브에서 공개된 ‘광복 80년의 뜻을 실어 내일로 달립니다’ 영상에 일본 도쿄역 남단의 모습이 포함됐다는 의혹이 제기되며 논란이 확산했다.

철도의 모습이 일본 도쿄역 신칸센 선로와 유사하고, 영상 화면을 확대하면 차량이 우측통행이 아닌 좌측통행하는 모습이 포착된 것.

이에 대해 국토부 관계자는 일부 언론에 “내부에서 인공지능(AI)으로 제작한 영상이며 논란이 되자 바로 삭제 조치했다”며 “영상을 최종 검수할 때 언뜻 보고 놓친 것 같다”고 해명했다.

앞서 지난 2022년에는 국가철도공단이 광복절 기념 카드뉴스에 무궁화와 함께 일본 신칸센 사진을 사용해 질타를 받았다.

또한 지난 7월에는 고속철도 SRT에서 제공하는 간식 박스에 거북선 선미에 일장기를 걸어 큰 논란이 된 바 있다.

이러한 일이 반복되자 서경덕 성신여대 교수는 “정말로 어이없는 일”이라고 개탄했다. 이어 “국토부 관계자는 더이상 업체 핑계를 대지 말고 제대로 된 검수를 했어야만 했다”면서 “관계자 문책 뿐만이 아니라 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 주의를 기울여야 할 것”이라고 강조했다.