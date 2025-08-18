신규취급액 기준 연 2.51% 잔액·신잔액 기준 코픽스도 하락 지속

[헤럴드경제=김은희 기자] 은행권 주택담보대출 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 10개월 연속 하락세를 이어갔다.

18일 은행연합회에 따르면 올해 7월 신규 취급액 기준 코픽스는 전달(연 2.54%)보다 0.03%포인트 낮은 2.51%로 집계됐다. 지난해 10월 이후 줄곧 하락세다.

잔액 기준 코픽스도 3.07%에서 3.00%로 0.07%포인트 내렸다.

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 의미다.

2019년 6월 새로 도입된 ‘신(新)잔액기준 코픽스’ 역시 2.63%에서 2.59%로 0.04%포인트 하락했다.

시중 은행은 이르면 19일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.

KB국민은행에서는 주담대 신규 취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월)가 3.93~5.33%에서 3.90~5.30%로 0.03%포인트 인하한다.

같은 기준의 전세자금대출(주택금융공사 보증) 금리도 3.68~5.08%에서 3.65~5.05%로 내린다.

우리은행의 주담대 신규 취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월) 역시 3.90~5.10%에서 3.87~5.07%로 낮아진다.