[헤럴드경제=한지숙 기자] 국토교통부가 제작한 ‘광복 80주년 철도 120년’ 영상에 일본 도쿄역으로 추정되는 장면이 들어 가 논란이 일고 있다.

18일 여러 온라인 커뮤니티에는 지난 15일 광복절에 국토부 유튜브에서 공개된 ‘광복 80년의 뜻을 실어 내일로 달립니다’ 영상에 일본 도쿄역 남단의 모습이 포함됐다는 의혹이 제기되며 논란이 확산하고 있다.

한국 철도의 발전상을 담은 이 영상에서 일부 문제의 장면이 ‘철도 마니아’들의 매의 눈에 포착됐다. 철도의 모습이 일본 도쿄역 남단과 유사하고, 차량이 좌측 통행을 하고 있었던 것.

한 누리꾼은 소셜미디어(SNS)에 “저기 도쿄역 남단이잖아”라고 적었고, 또 다른 누리꾼은 “도쿄도 치요다구 마루노우치3초메 7번지 수도고속도로 야에스선 마루노우치나들목 주변”이라고 명확하게 짚어냈다. 또 다른 누리꾼은 “제정신인가. 광복 80주년 여상인데, 56초 짧은 영상에 어떻게 일본 영상을 가져다 쓸 수 있냐”라고 비판했다.

또한 해당 장면과 유사한 영상이 자료 사이트에서 “도쿄의 기차를 밤에 촬영한 타임랩스”라는 설명으로 판매 중인 것으로 전해졌다.

파문이 커지자 국토부는 지난 17일 해당 영상을 비공개로 전환했다. 영상을 제작한 외주업체가 인공지능(AI)을 활용해 이미지 등을 자동 스크래핑하다가 해당 영상을 활용한 것이라는 설명이다. 국토부는 “실제 도쿄역인지 여부는 아직 확인 중이지만, 좌측 통행과 철도 협궤 등을 고려할 때 일본일 가능성이 높은 것으로 보고 있다”며 “앞으로 검수를 더 철저히 할 계획”이라고 해명을 내놨다.

정부 부처가 제작한 영상에 일본 문화 유산과 관련한 이미지가 포함된 건 이번이 처음이 아니다.

지난 2022년 국토부 산하 국가철도공단은 광복절 카드뉴스에 무궁화호 옆에 신칸센 이미지를 사용해 논란이 된 적이 있다. 당시 카드뉴스를 보면 태극기와 무궁화를 배경으로 ‘8월15일은 1945년 우리나라가 일제로부터 독립한 날인 동시에 1948년 대한민국 정부가 수립된 뜻깊은 날입니다. 오늘은 광복절을 맞이하여 약탈의 수단에서 근대화의 상징이 된 철도이야기를 하고자 합니다’라는 글과 함께 하단에 신칸센이 들어가 있다. 이에 공단은 “책임이 있는 기관에서 부적절한 사진을 사용해 불편하게 한 점에 변명의 여지가 없다”며 사과한 바 있다.

지난 5월 문화체육관광부가 ‘세종대왕 나신 날’(5월15일)을 기념해 만든 영상에는 일본 신사 이미지가 포함된 일도 있다. 경복궁 흥례문 앞 설치된 대형 전광판을 통해 상영된 영상에는 한옥이 아닌 일본 국가등록유형문화재인 도쿄의 ‘간다 신사’의 흑백 이미지가 포함됐고, 이를 기념식 리허설에서 본 시민의 항의로 본 행사에서는 영상이 사용되지 않았다.

문화체육관광부는 이에 대해 “영상 송출을 맡은 업체가 (본행사) 리허설 중 테스트 영상을 송출하는 과정에서 나온 영상”이라고 해명했다. 당시 서경덕 성신여대 교수가 “영상을 제작한 업체를 탓하기보다 관리·감독을 제대로 못한 정부 기관이 더 반성해야만 할 것”이라고 일갈하는 등 비판 여론이 일었다.

이밖에도 공영방송 KBS가 지난해 광복절에 KBS 1TV 문화예술 프로그램 KBS 중계석을 통해 일본을 배경으로 배우들이 일본 전통의상 기모노를 입고, 일본 국가 기미가요를 연주하는 푸치니 오페라 ‘나비부인’을 편성해 논란이 됐다.