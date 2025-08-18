[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 22일 고척근린공원에서 구로구치매안심센터와 함께 ‘G(지)브로(집으로) 수호대’ 야간 치매 실종 대응 모의훈련을 실시한다고 18일 밝혔다.

‘G(지)브로(집으로) 수호대’는 지난 7월 11일 출범한 민·관·경 협력 조직이다. 치매 실종 발생률이 높은 야간 시간대에 어르신의 안전을 지키는 역할을 맡고 있다. 경찰, 자율방범대, 봉사단 등이 연계돼 실종 예방과 조기 발견을 지원하며 지역 안전망의 핵심 축으로 활동하고 있다. 이번 훈련은 지역사회가 협력해 치매 환자 실종에 신속하게 대응하는 24시간 대응체계를 점검하고 강화하기 위해 마련됐다.

훈련은 1부 캠페인과 2부 모의훈련으로 나눠 진행된다.

1부에서는 지역 주민을 대상으로 한 치매 인식 개선 및 실종 예방 캠페인이 진행된다. 치매 인지 프로그램, 실종 예방 퀴즈 등으로 구성됐다.

이어 2부 모의훈련에서는 가상의 치매 환자 2명이 실종되는 상황을 설정해 수색, 발견, 신고, 경찰 출동까지 전 과정을 훈련한다.

이번 훈련에는 고척2동 자율방범대, 치매극복봉사단, 고척2동 지구대, 경찰관, 주민 등 약 100명이 함께한다. 실종자 발견 시 신고 및 대상자를 안전하게 보호하는 역할을 맡아 지역사회 구성원 모두가 대응 주체로 참여하는 경험을 하게 된다.

장인홍 구로구청장은 “치매 환자 실종은 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다”며 “이번 훈련이 지역사회 전체의 대응 역량을 높이고 치매 환자와 가족이 안심할 수 있는 환경을 만드는 계기가 되길 바란다”고 말했다.