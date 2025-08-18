[헤럴드경제=장연주 기자] 안철수 국민의힘 당대표 후보가 이재명 정부와 여당의 지지율이 동반 하락한 것을 두고 “조국·윤미향 8·15 매국 사면이 크게 작용했다”며 “이재명 대통령 지지율을 끌어내려 줘 고맙다”며 조국 전 조국혁신당 대표를 에둘러 비판했다.

안 후보는 18일 오후 자신의 페이스북에 “땡큐 조국! 더욱 가열차게 활동해 주십시오”라는 제목의 글을 올리며 이 같이 밝혔다.

안 후보는 이날 “조 전 대표가 가열차게 활동, 이재명 대통령 지지율(리얼미터 기준)이 2주간 12.2%p 하락했다. 땡큐 조국”이라며 “더욱 가열차게 활동해 달라”고 했다.

그는 이어 “리얼미터의 이 대통령 일간 지지율을 보면 8월14일 48.3%로 대선 득표율을 밑도는 등 지지율 50%붕괴가 코 앞이다”며 “이러한 이재명 대통령 지지율 하락은 조국·윤미향의 8·15 매국 사면이 크게 작용한 것”이라고 주장했다.

여기에 “조국 전 대표가 사면되자마자 SNS 재개, 친명 언론 인터뷰, 명심보다 ‘어심’이라더니 김어준 방송에 나가는 등 관종본능 대방출로 국민 눈살을 찌푸리게 한 탓도 있다”고 지적했다.

안 후보는 “이처럼 조국 전 대표는 이재명 정권의 정체를 밝혀주는 ‘X맨’ 노릇을 톡톡히 해주고 있으며 윤미향 씨와 팀을 이룬다면 대통령 지지율은 더욱 곤두박질칠 것”이라며 “조국 전 대표는 더욱 열심히, 더욱 가열하게, 방방곡곡에서 활동해 지난번(20대 대통령 선거)에 이은 2연속 정권교체 선봉장이 돼 달라”고 비꼬았다.

한편, 이날 발표된 리얼미터 여론조사 결과를 보면 대통령에 대한 긍정평가는 51.1%로 지난 주 대비 5.4%p, 2주 전( 63.3%)보다 12.2%p 떨어졌다. 부정평가는 지난주에 비해 6.3%p 상승한 44.5%로 나타났다.

정당 지지율은 더불어민주당은 8.5%p 급락한 39.9%로 지난 1월 3주 차 이후 7개월 만에 30%대로 내려앉았다.

국민의힘은 6.4%p 상승한 36.7%로 민주당과 격차를 오차범위 내로 좁혔다.

이번 조사는 에너지경제 의뢰로 지난 11~14일 전국 성인남녀 2003명(정당 지지도는 1001명)을 대상으로 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 각각 5.2%, 4.7%였고 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 정당 지지도 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.