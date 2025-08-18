[헤럴드경제=장연주 기자] 20대 여직원이 자신을 좋아하는 티를 내 고민이라는 40대 유부남의 사연이 전해졌다. 이 같은 고민에 “착각”이라는 단호한 답변이 나와 눈길을 끈다.

지난 17일 황석희 번역가는 자신의 인스타그램을 통해 누리꾼들 질문에 대답하는 시간을 가졌다.

그 중 46세 직장인이라고 밝힌 A씨는 자신을 10살 딸을 가진 아빠라고 소개하면서 “27세 신입 여직원이 저를 좋아하는 티를 내는데 어쩌죠? 저도 호감은 간다”라는 질문을 남겼다.

이에 황석희는 “착각이다”라는 짧고 굵은 답변을 내놨다.

그러자 A씨는 “착각이 아닐 수 있잖아요. 진짜 호감이라면요?”라고 재차 물었다.

그러자 황석희는 “20대 여성이 마흔 넘은 나에게 호감을 보낸다는 생각이 들면 둘 중 하나라고 생각해야 한다”라며 “내 망상이거나 내 장기를 털어먹으려는 사람”이라고 지적했다.

황석희는 “만에 하나, 천만, 천억에 하나 진짜 호감이라고 해도 호감이면 뭐 어쩔 거냐. ‘난 그런 거 모른다’ 하고 지내셔야지”라며 “저보다 딱 한살 젊으신데 우리 좀 아저씨답게 살자”고 강조했다.

그러면서 “요즘 하우스귤 맛있다. 다른 생각 마시고 집에 들어갈 때 귤 한 봉지 들고 들어가라. 그러면 따님이 ‘아빠 최고’라고 할 거다”라고 덧붙였다.

해당 사연에 누리꾼들은 “가정에나 충실해라”, “고백을 받았어도 거절해야지”, “딸 가진 아빠라는 사람이 어이없다” 등의 반응을 보였다.