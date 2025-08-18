“2주간 12.2%p 하락의 주역 환영” “윤미향까지 나오면 더 곤두박질”

[헤럴드경제=강문규 기자] 안철수 국민의힘 당대표 후보는 18일 이재명 대통령의 국정 수행에 대한 지지율이 취임 후 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 나온 것에 대해 “땡큐 조국! 더욱 가열차게 활동해 달라”고 비꼬았다.

안 후보는 이날 페이스북을 통해 “이 대통령 지지율 2주간 12.2%p하락의 주역을 환영한다”며 이같이 말했다.

안 후보는 “일간 지지율로는 8월 14일에 48.3%로 이미 과반 아래, 대선 득표율을 밑돌았다”면서 “우리당(국민의힘)과 민주당의 지지율 격차 역시 거의 사라진 상황”이라고 설명했다.

이어 “이 대통령의 지지율 하락에는 조국·윤미향 8.15 매국 사면이 크게 작용했다”면서 “이것이 바로 민심입니다, 이 대통령”이라고 적었다.

그러면서 “게다가 조국 전 조국혁신당 대표는 사면 직후 SNS도 재개하고, 친명신문 인터뷰도 하며, 명심보다 어심이라더니 김어준 방송에도 나갔다”면서 “조 전 대표의 봉인된 관종본능 대방출은 국민 눈살을 찌푸리게 한다. 윤미향 씨까지 팀을 이룬다면 지지율은 곤두박질 칠 것”이라고 했다.

안 후보는 “이렇게 이재명 정권의 정체를 밝혀주는 ‘X맨’ 역할을 톡톡히 해주고 있는 조 전 대표. 땡큐 조국, 웰컴 조국”이라고 했다. 특히 “더욱 열심히, 더욱 가열차게, 더욱 방방곡곡 활동하시어 지난번에 이은 2연속 정권교체의 선봉장이 되어 주시길 바란다”고 했다.

앞서 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11일부터 14일까지 전국 18세 이상 유권자 2003명을 대상으로 이 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과(8월 2주차 정례 조사) 긍정 평가가 51.1% 반면 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 44.5%로 집계됐다. 이 대통령의 국정수행 지지도가 일주일 만에 또다시 5.4%p 하락한 것이다.

정당 지지도 조사에선 더불어민주당과 국민의힘의 지지율이 오차범위 내에 있는 것으로 나타났다. 민주당은 39.9%, 국민의힘은 36.7%를 각각 기록했다. 민주당은 직전 조사 때 48.4%에서 8.5%p 하락했고, 국민의힘은 직전 조사 때 30.3%에서 6.4%p가 상승했다. 정당 지지도 조사는 지난 13~14일 전국 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 진행됐다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.)