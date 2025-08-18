9월 13~19일 대학로 일대·전국 각지서 개최 ‘도움-닿기’ 주제…18일부터 사전예약

[헤럴드경제=김현경 기자] 한국문화예술위원회(아르코, ARKO)는 다음 달 13~19일 서울 대학로 일대와 전국 각지에서 ‘문학주간 2025 도움―닿기’를 개최한다고 18일 밝혔다.

문학주간은 문학을 창작하고 향유하는 이들이 함께 만들어가는 축제다. 10주년을 맞이한 올해는 ‘도움―닿기’라는 주제 아래 참여하는 이들이 문학의 힘으로 함께 달리며 나아갈 수 있는 자리로 마련했다.

올해 주제인 ‘도움―닿기’는 뛰거나 던지는 힘을 높이기 위해 구름판까지 일정한 거리를 달리는 도움닫기에 더해 문학적 상상력으로 서로가 맞닿는다는 의미를 담고 있다. 단지 멀리, 높이 발전하기 위한 수직적 도약을 넘어 문학이라는 구름판에서 수평적 소통을 통해 서로의 삶에 맞닿을 수 있는 시간을 함께할 예정이다.

먼저 13일 개막 공연 ‘아무도 아닌, 누군가에게’에서는 올해로 등단 20주년을 맞은 소설가 황정은과 싱어송라이터 김사월, 배우 옥자연이 글을 쓰고, 읽고, 표현하는 각각의 마음을 담아 ‘아무도 아닌, 누군가에게’ 닿을 수 있는 진솔한 공연을 펼친다

개막 공연을 시작으로 일주일 간 펼쳐지는 문학주간에서는 ▷주제 스테이지 23개 프로그램 ▷협력 스테이지 15개 프로그램 ▷문학상주작가 스테이지 10개 프로그램 ▷전시, 야외무대, 참여부스, 체험 등 4개 현장 프로그램 등 총 52개의 프로그램이 전국적으로 진행될 예정이다.

주제 스테이지는 문학계 현장에서 활동하고 있는 기획위원들이 직접 기획에 참여하며 낭독, 공연, 토크 등 다양한 형식으로 문학을 만나 즐길 수 있는 프로그램들로 채워진다. 개막일인 13일 오후 5시에는 개막 공연에 앞서 제78회 토니 어워즈 6개 부문 수상에 빛나는 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’ 박천휴 작가의 꿈같은 이야기와 전혀 꿈같지 않은 현실에 관해 들어보는 자리가 마련된다.

14일 오후 3시 시작되는 ‘이런 밤, 들 가운데서’는 연극 ‘이런 밤, 들 가운데서’ 무대와 함께 연출가와 시인의 대담을 통해 참사 이후 우리의 현실을 고민해 보는 시간이다. 같은 날 오후 7시 ‘유령들의 대화’는 바람컴퍼니의 공연 감상 후 ‘나 없는 내 축제’에 대해 산천어, 맹꽁이, 나비 등 비인간 존재들에 닿는 방식을 이야기하는 자리다. 같은 시간 ‘날아오르기, 직전’ 스테이지에서는 백온유의 소설 ‘유원’과 연극 ‘유원’을 함께 톺아보며 성장과 도약의 시간을 공유하는 자리가 준비된다.

15일 오후 7시에는 성해나 작가의 소설 ‘혼모노’를 무당이자 작가인 정홍칼리의 시선으로 새롭게 해석해보는 시간이 진행된다.

16일 오후 7시 30분에는 창작집단 독의 입체낭독극 ‘기형도 플레이’를 통해 기형도의 ‘입 속의 검은 잎’을 무대 위 생생한 목소리로 새롭게 감각하는 체험이 펼쳐질 예정이다.

17일 ‘김명순의 첫 번째 100주년’에서는 한국 최초 여성 근대 소설가 김명순의 작품집 ‘생명의 과실’ 출간 100주년을 맞아 시인 박소란, 배우 김신록, 번역가 이유나가 저마다의 방식으로 김명순의 작품을 표현하며 백 년의 시간에 닿아보는 무대가 마련된다.

19일 오후 7시에는 2024년 전미도서비평가협회상, 2025년 독일 HKW 국제문학상을 수상하며 세계적으로 작품성을 인정받은 김혜순 시인의 신작 시집을 작가들이 낭독하며 문학주간의 대미를 장식한다.

또한 올해 문학주간은 어린이･청소년 문학을 반영해 저변을 넓힌다.

13일 오후 1시에는 동화 ‘마당을 나온 암탉’의 원화를 그린 그림책작가 김환영이 라이브 샌드 퍼포먼스를 선보이고, 같은 날 오후 5시 ‘청소년, 시에 닿다’에서는 낭독과 토크를 통해 시인과 독자가 청소년시를 공유하는 따뜻한 시간을 만들 예정이다.

14일 오후 5시 ‘지구를 지키는 아이들’에서는 기후위기 관련 동화 ‘왜왜왜 동아리’의 작가 진형민과 어린이들의 기후정의재판을 담당했던 윤세종 변호사가 참여해 어린이 시민의 역할을 생각하는 자리를 마련한다.

같은 날 오후 1시에 열리는 협력 프로그램 ‘글틴 오늘의 문학’은 아르코가 운영하고 있는 국내 유일의 청소년 문학 플랫폼 글틴과 함께한다. 올해에는 정병국 한국문화예술위원회 위원장의 사회 아래 글틴이 뽑은 2025년 오늘의 작가 박준 시인, 백은별 작가와 함께 청소년 예비 작가 4명이 직접 무대에 올라 서로의 문학에 관한 공감대를 나눌 예정이다.

아르코미술관 공간열림에서는 현대어린이책미술관(MOKA)이 기획한 문학주간2025 ‘예술로 소풍’ 특별전시 ‘아자! 아자!’가 문학주간 기간 내내 열린다.

아르코가 지원하는 전국 문학시설(도서관, 문학관, 서점) 상주작가들이 준비한 10개의 전국형 스테이지도 펼쳐진다. 서울은 물론, 화성, 밀양 등 전국 각지에서 열리는 문학상주작가 스테이지는 문학 피크닉, 문학기행, 북콘서트 등 다양한 프로그램을 진행한다.

대학로 일대뿐만 아니라 전남 나주시에서도 문학주간 행사를 즐길 수 있다. 9월 3일 한국에너지공과대학교 재학생 참여로 이루어지는 문학주간 전야제 ‘Talk! Talk! 문학에너지발전소’에서는 SF 소설가 해도연의 작품집 ‘진공 붕괴’를 토대로 공대생들이 직접 무대를 기획하고 작가와 가까이에서 소통하는 시간을 선보일 예정이다.

문학주간의 모든 프로그램은 18일부터 네이버 예약을 통해 무료로 사전 신청할 수 있으며, 잔여석에 따라 현장 참여도 가능하다.