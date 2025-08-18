최대 2%p 금리 인하에 보증료율 인하…현대차·하나은행 400억원 무보기금 출연 산업장관 “관세협상으로 불리하지 않은 경쟁조건…자금지원 등 후속대책”

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 도널드 트럼프 미국 행정부의 25% 자동차·부품 관세 부과로 경영에 어려움을 겪는 현대차·기아 협력업체들에 총 6300억원 규모의 맞춤형 저리 우대 금융 지원을 제공한다.

산업통상자원부는 18일 충남 아산시에 있는 자동차 부품사인 디와이오토에서 김정관 장관, 성 김 현대차 사장, 이호성 하나은행 행장, 장영진 한국무역보험공사 사장 등이 참석한 가운데 ‘수출 금융 지원 업무 협약식’을 열고 자동차 협력사를 위한 특별 저리 금융 대출 프로그램을 도입한다고 발표했다.

현대차·기아 협력사를 지원하는 ‘자동차 협력사 우대 금융’ 프로그램은 현대차·기아와 하나은행이 한국무역보험공사에 출연하는 400억원의 재원을 바탕으로 가동된다.

무역보험공사는 이를 바탕으로 하나은행을 통해 총 6300억원 규모의 우대 금융이 이뤄질 수 있도록 보증을 제공한다.

현대차·기아 협력사들은 이 프로그램을 활용해 원래 적용받을 금리보다 최대 2%포인트(p) 낮은 우대 금리를 적용받는다. 무역보험공사는 보증 한도 상향, 보증 기간 확대(1→3년), 보증료율 인하(1%→0.65%) 등 우대 혜택도 별도로 제공한다.

또한 보증료도 원래 자금을 빌리는 기업이 직접 부담해야 하지만 이 프로그램 대상 기업은 하나은행이 제공한 출연금으로 갈음해 대출에 따른 비용 부담을 크게 낮췄다.

현대차·기아는 대·중소기업 상생 차원에서 미국의 관세 조치로 함께 어려운 수출 여건에 직면한 협력사들을 지원하기 위해 기금 출연에 나섰다고 설명했다.

수출 금융 지원의 바탕이 되는 무역보험기금은 기본적으로 정부 재원으로 조성된다. 그간 은행 등 일부 민간 금융 기관이 무역보험기금에 출연한 적은 더러 있었지만 제조 기업이 기금에 출연한 것은 이번이 처음이다.

이날 행사를 통해 디와이오토, 서진산업, 엔티엠 3개 기업에 1·2·3호 보증서가 전달됐다. 이들 기업에는 무역보험공사의 보증을 거쳐 각각 200억원, 150억원, 80억원 등 총 430억원의 저리 대출이 제공된다.

성 김 사장은 “최근 미국 관세 등으로 어려움이 가중되는 통상 환경 속에서 금번 수출 금융 상품 신설은 자동차 부품 협력사에 큰 도움이 될 뿐만 아니라 완성차 기업 입장에서도 공급망을 탄탄히 하는 데 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

김정관 산업부 장관은 “금번 관세 협상 타결로 불확실성이 해소되고 주요국 대비 불리하지 않은 경쟁 조건을 확보했다”며 “관세 조치에 대응하여 수출 애로 해소, 대체 시장 진출, 세제·자금 지원 등 후속 지원 대책을 마련하고 우리 산업의 근원적 경쟁력을 압도적으로 높일 수 있는 전략도 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.