[헤럴드경제=서병기선임기자]MBC <PD수첩> ‘여사님과 비밀의 집사’편이 19일 밤 10시 20분에 방송된다.

이번 방송에서는 김건희의 ‘집사’로 불리는 인물 김예성이 집중적으로 다뤄진다. 그는 2023년 대기업들로부터 184억 원의 투자를 유치했고, 그중 46억 원을 차명회사로 빼돌렸다는 의혹을 받고 있다.

‘집사 게이트’의 핵심은 이 46억 원이 어디에 쓰였는지, 그 과정에 불법이 있었는지를 밝히는 것이다. 김건희와 김예성, 두 사람은 무슨 관계일까?

-‘집사’라 불린 남자

집사란 사전적으로 ‘주인 곁에서 집안일을 맡아보는 사람’을 뜻한다. 그런데 왜 김예성에게 ‘집사’라는 별명이 붙었을까? 김건희와 김예성은 서울대 EMBA 2기 동문으로 알려져 있다. 이후 2012년부터 2015년까지 그는 ‘코바나컨텐츠’ 감사로 재직하기도 했다. 2013년 김예성은 김건희 모친 최은순 씨의 은행 잔고증명서를 위조해 2021년 유죄 판결을 받았다.

<PD수첩>이 만난 최은순 씨의 전 동업자 A 씨는 “김건희는 김예성을 통해 모든 일을 처리했다”라고 둘의 관계를 기억했다. 그는 왜 범법까지 저지르며 김건희 일가를 도왔던 걸까. 그 과정에서 대가는 없었을까.

- 184억 투자 의혹, 그 진실은?

2023년, 투자 업계가 침체에 빠져 있던 시기에 김예성이 설립에 관여하고 주주로 있던 ‘IMS모빌리티’에 국내 굴지의 기업들이 184억 원을 투자하는 일이 있었다. 투자 기업에는 한국증권금융, 신한은행, 카카오모빌리티, HS효성 등이 포함됐다. 그런데 당시 ‘IMS모빌리티’는 자산 556억 원에 부채 1,413억 원을 떠안고 있었다. 또한 투자에 참여한 기업 상당수는 검찰 수사나 공정위 조사 등의 민감한 현안을 안고 있었다.

그 와중에 투자금 중 46억 원이 김예성의 차명회사로 흘러 들어간 정황이 포착되면서, 이번 투자가 IMS모빌리티의 성장 가능성을 본 정상적 투자가 아닌, 기업의 현안 해결을 위한 청탁성 투자란 의혹이 제기됐다.

<PD수첩>은 금융 전문가들과의 인터뷰를 통해 184억 원 투자 배경과, 사라진 46억 원의 행방을 추적했다.

- 귀국 직전의 김예성과 만나다

지난 4월, 윤석열 전 대통령 파면 직후 김예성은 베트남으로 출국했다. 그의 마지막 행적은 7월 26일 새벽 호찌민의 한 호텔 CCTV에 포착됐다. 대기 중이던 차를 타고 급히 호텔을 떠나는 모습은 ‘도피성 출국’이 아니라는 그의 주장과는 달라 보였다.

<PD수첩>은 추적 끝에 호찌민 ‘떤선녓 국제공항’에서 귀국 직전의 김예성을 만났다. 특검 수사에 응하지 않던 그는 왜 갑작스러운 귀국을 선택했을까. 그의 답변 속에 ‘집사 게이트’ 의혹을 풀 단서가 있지는 않을까?