혁신정책 아이템 실시간 의견수렴 플랫폼 개설 예정

[헤럴드경제=배문숙 기자]기구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 18일 직원들을 만나 “형식이 아닌 성과 중심으로 업무 환경을 바꿔야 한다”고 주문했다.

구 부총리는 이날 정부세종청사에서 일하는 방식과 조직문화 개선을 위한 직원 모임 ‘체인저스’와의 간담회를 주재하면서 “혁신적으로 일할 필요가 있다”며 이같이 인공지능(AI)을 활용해 효율성을 높일 것을 주문했다.

그는 최근 정부 부처 최초로 인터넷 포털에 직원들이 생성형 AI인 챗GPT·퍼플렉시티를 사용하는 ‘AI 허브’를 구축한 사례를 언급하며 “급속도로 확산하는 AI 등의 디지털 기술을 적극적으로 접목해 더 효율적으로 일해야 한다”고 했다.

또 현장 중심 사고와 초혁신 경제 전환을 강조하며 체인저스에 국가 혁신을 위한 정책 아이템 발굴에도 기여하라고 당부했다. 그러면서 혁신정책 아이템에 관해 실시간으로 의견을 수렴하는 플랫폼을 곧 개설하니 적극적으로 참여해달라고 덧붙였다.

구 부총리는 부처 내부망에서 운용할 수 있는 생성형 AI 설루션을 개발하자는 제안에 “적극 검토해 볼 사안”이라고 답했다고 기재부는 전했다.