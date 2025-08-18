회생 개시 넉 달만…스토킹호스 방식

[헤럴드경제=강승연 기자] 온라인 명품 플랫폼 발란이 기업회생 절차 개시 4개월 만에 인수 예정자를 찾았다.

발란은 서울회생법원으로부터 회생계획 인가 전 M&A(인수·합병)를 위한 조건부 인수예정자로 아시아 어드바이저스 코리아(AAK)를 선정해 승인 받았다고 18일 밝혔다.

AAK는 서울 기반의 부티크 패밀리오피스 투자사다. 부동산·기업부터 신기술 분야 등에 160건 이상 투자했고, 최근에는 호텔·레지던스, 엔터테인먼트, 블록체인 등으로 투자를 다각화하고 있다.

발란 매각은 ‘스토킹 호스(Stalking Horse)’ 방식으로 추진되고 있다. 조건부 인수 예정자를 정해 놓고, 공개경쟁 입찰을 병행하는 방식이다.

매각 절차는 이달 말 공개 매각 공고를 시작으로 9월 5일 인수의향서(LOI) 및 비밀유지확약서 제출 마감, 9월 8~19일 실사 진행, 9월 19일 본입찰 마감 순이다.

최종 인수 예정자는 다음 달 중 확정된다. 공개입찰에서 더 나은 조건을 제시하는 업체가 없으면 AAK가 발란 인수자로 결정된다.

입찰에서 더 나은 조건을 제시한 업체가 있어도 AAK가 해당 조건을 맞추면 ‘우선매수권’을 행사해 인수할 수 있다. AAK의 인수 제안 가격은 공개되지 않았다.

앞서 발란은 회생 개시와 동시에 AAK로부터 DIP 금융을 조달받았다. DIP 자금은 회생 절차 중 법원 승인하에 외부 투자자가 제공하는 운영자금으로, 기존 채권자보다 우선 변제권을 인정받는 구조다.

이를 통해 발란은 서비스 운영을 유지하고 인수 절차를 원활히 이어갈 수 있는 기반을 확보했다고 설명했다.

발란 관계자는 “이번 스토킹호스 계약은 단순한 회생 절차의 일부가 아니라 조기 정상화와 지속 성장의 전환점”이라며 “이를 통해 사업 안정성과 글로벌 확장 모멘텀을 동시에 확보하겠다”고 말했다.

발란은 지난 3월 31일 일부 입점사에 판매대금을 지급하지 못한 채로 서울회생법원에 기업회생을 신청했다. 발란의 판매자 미정산 대금은 176억9000여만원으로 집계됐다.