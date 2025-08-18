[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원이 18일부터 9월 1일까지 소공인의 자생력 강화 사업에 참여할 군포시 지역 소공인을 모집한다.

‘경기도 소공인 자생력 강화사업’은 우수한 성장 잠재력을 가진 소공인의 경쟁력 강화를 지원하는 사업으로, 경상원은 18억 2,000만 원(도비·시군비 1대 1 매칭)의 예산을 투입해 사업을 추진한다.

지난달 1차 공고로 222건(163개사)을 선정했으며 추가로 군포시에 사업장을 둔 소공인을 대상으로 2차 모집을 진행한다. 지원 분야는 1차와 동일하게 ▷제품개발 ▷홍보·마케팅·IP ▷지식재산권 ▷작업환경개선 ▷스마트공정 5개 분야다.

경상원 김민철 원장은 “우리 경상원은 지역경제의 뿌리 역할을 할 소공인을 지원하기 위해 다각도로 고민하고 세부 사업을 추진하고 있다”라면서 “앞으로도 도내 소공인의 경쟁력 강화와 지속 가능한 생태계 구축을 위해 더 체계적이고 확장된 방식으로 사업을 추진해 나가겠다”라고 했다.

한편, 사업과 관련해 신청자격과 제출서류 등 세부 내용은 경상원 홈페이지 또는 경기도 소상공인 종합지원 플랫폼 ‘경기바로’에서 확인할 수 있다.