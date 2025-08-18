강남구 ‘청담르엘’, 송파구 ‘잠실 래미안 아이파크’ 신규 단지 포함 득 기준 완화·가점 간소화로 무주택 서울시민 주거 안정 기회 확대

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울주택도시공사(SH)가 오는 26일부터 제48차 장기전세주택 입주자 모집에 나선다. 이번 모집 규모는 강남·강동·동작·송파구 등 4개 자치구, 5개 단지의 총 293가구에 달한다.

장기전세주택은 2007년 처음 도입된 서울시 대표 공공임대 브랜드로, 주변 시세의 80% 이하 전세보증금에 최장 20년까지 안정적으로 거주할 수 있어 무주택 서민의 주거 안정 수단으로 자리 잡았다.

이번 공급 물량은 모두 신규 입주 단지다. 구체적으로는 강남구 ‘청담르엘’(15가구), 강동구 ‘더샵 강동 센트럴시티’(12가구), ‘e편한세상 강동 프레스티지원’(23가구), 동작구 ‘힐스테이트 장승배기역’(66가구), 송파구 ‘잠실 래미안 아이파크’(177가구) 등이다. 전세금은 44㎡(이하 전용면적) 기준 약 3억3000만원대부터, 84㎡ 기준 약 6억5000만원대다.

입주 자격은 모집 공고일 기준 서울 거주 성년 무주택 가구 구성원으로 면적별 소득 기준(도시근로자 월평균 소득 105%~150% 이하)과 총자산 6억4000만원 이하, 자동차 3803만원 이하 조건을 충족해야 한다. 다자녀 가구는 소득·자산 기준이 완화된다. 또한 이번부터는 맞벌이 소득 기준이 신설되고, 소득·자녀 수·노부모 부양 가점 항목이 폐지돼 자격 요건이 완화됐다.

공급은 일반공급과 우선공급으로 나뉜다. 고령자·장애인·노부모 부양자·다자녀 가구·국가유공자는 우선공급 대상이며, 탈락 시 일반공급 신청자로 자동 전환된다. 일반공급은 50㎡ 미만은 거주지, 50㎡ 이상은 청약저축 납부 횟수에 따라 순위가 정해진다.

청약 접수는 SH인터넷청약 또는 방문 신청으로 가능하다. 일정은 ▷1순위 8월 26~27일 ▷2순위 28일 ▷3순위 29일이며, 신청자 수가 공급 물량의 300%를 넘으면 후순위 신청은 받지 않는다. 서류심사 대상자는 9월 22일, 최종 당첨자는 2026년 2월 6일 발표되며 입주는 2026년 3월 이후 가능하다.

SH 관계자는 “장기전세주택1은 공공주택 특별법 시행령 제2조 제1항 제4호에 따라 무주택 서울시민의 주거 안정을 위해 주변 시세의 80% 이하 보증금으로 공급하는, 분양 전환되지 않는 공공임대주택”이라며 “이와 관련한 사실과 다른 소문에 유의해 피해를 보지 않도록 주의해 주시길 바란다”고 했다.