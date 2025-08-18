300여건 증명서 인장없이 발급 행정신뢰 훼손 재외동포포털 휴먼장해 뒤늦게 인지… 은폐의혹도 내부인력으로 꾸려진 폐쇄적 제재위원회 ‘도마위’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 행정안전부 국가정보자원관리원이 관리하는 재외동포민원포털에 16시간 가까이 휴먼장애가 발생한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 국가정보자원관리원은 이같은 장애사실을 인지하고도 18일이나 지난후에 장애등록시스템(nTOPS)에 등록하면서 은폐논란에 빠졌다.

특히 국가정보자원관리원은 휴먼장애를 일으킨 유지관리업체 대신정보통신컨소시엄에 벌점과 관련자 제재 없이 위약금 500만원의 비교적 가벼운 징계에 나서면서 솜방망이 처벌이라는 지적을 사고 있다.

18일 국가정보자원관리원 발주 사업에 대한 제재부과 규정(훈련 379호)에 따르면 휴먼장애 유발 또는 장애은폐 벌점에 대한 산정방식은 위약금, 벌점, 관련자 제재 부과 대상이기 때문이다.

사업자가 입주기관의 서비스중단, 지연통보, 육안점검, 로그확인 등을 통해 장애사실을 확인하면 지체없이 nTOPS 또는 서비스데스크에 등록해야 한다. 장애은폐는 장애신고를 하지 않거나 원인과 상황을 고의로 축소하거나 사실과 다르게 신고한 경우를 말한다.

내부 공무원들로만 구성된 제재위원회도 도마위에 올랐다. 보안규정으로 폐쇄적 구조를 유지하다 보니 징벌과정에서 투명성과 공정성을 담보하기 힘들다. 이때문에 제도개선이 절실한 실정이다.

문제는 지난 6월 재외동포청 365민원포털에서 발생했다.

대신정보통신컨소시엄이 해당서버 파일시스템을 정리하는 과정에서 명령어를 오입력하면서 기관장 직인파일이 삭제됐다.

이른바 휴먼장애가 발생한 것이다. 오류 발생 후 16시간 55분 동안 재외국민등록, 여권재발급 등 300여건의 증명서는 인장없이 발급됐다.

발급서류에 직인이 없음을 확인한 민원인의 접수로 서비스 이상이 확인됐다. 이후 이메일, SMS 등 후속조치가 이뤄지면서 ‘소잃고 외양간을 고치는’ 상황이 연출됐다.

국가정보자원관리원은 당시 전자결제 메모보고를 통해 상황을 공유했고 당시 인장없이 문서가 발급됐지만 문서상 효력은 유효했다는 재외동포청 답변을 얻었다고 밝혔다. 업무서비스에 지장을 주지 않는 경미한 에러라고 판단한 것이다.

하지만 공식적인 내부시스템에는 18일이 지난 후에 장애등록하면서 구설수에 올랐다.

이와관련 국가정보자원관리원 광주센터 관계자는 “우선업무처리, 장애경중에 대한 평가 등 장애등록시스템에 처리하기까지 시간이 소요됐는데 일부 미흡한 부분은 있었다” 면서 “엄격한 내부감사 등으로 특정업체를 봐주기도 어렵고 봐줄수도 없다. 제제위원회 구성 등은 방안을 모색해보겠다”고 밝혔다.

업계 관계자들은 곪았던 이슈가 터질게 터졌다는 입장이다.

정보통신업계 관계자들은 “국가중요기관의 데이터를 다루는 보안시설 만큼 장애등록에 관한 처벌과 규정은 매우 까다롭다. 휴먼장애와 장애은폐는 모두 엄중하게 처벌되기 때문에 가장 무거운 벌점과 위약금이 부과된다” 면서 “해당 사안은 이와 상반되는 이해할 수 없는 제재다. 국가정보자원관리원의 규정을 특정업체 솜방망이 처벌로 만드는 꼼수로밖에 해석할 수 없다”고 꼬집었다.