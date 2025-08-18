‘우리가게 카드매출’ 서비스 제공 연내 간편결제 등 통합 관리 확대

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 복잡한 세무절차로 어려움을 겪는 소상공인을 위한 세무 서비스 지원 프로그램을 새롭게 도입한다고 18일 밝혔다.

국민은행은 KB소상공인 응원 프로젝트 내 매출지원 프로그램의 하나로, 주거래 소상공인 고객을 대상으로 부가가치세와 종합소득세 신고 서비스를 무료로 제공할 계획이다. 부가가치세 신고 지원 서비스는 올해 4분기, 종합소득세 신고 지원 서비스는 내년 4월부터 시작할 예정이다.

국민은행은 ‘우리가게 카드매출’ 서비스를 통해 소상공인의 매출 관리를 돕고 있다. 이는 KB스타뱅킹에서 카드 매출액과 입금액, 입금 보류금액 등 매출 관련 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스다. 소상공인 고객은 무료로 이용할 수 있다.

지난 6월 서비스 출시 이후 1만명 이상의 소상공인이 현재 이용 중이다. 연말까지 카드 매출뿐 아니라 간편결제(Pay), 온라인마켓, 배달 플랫폼 매출까지 통합 관리할 수 있도록 서비스를 확대할 예정이다.

국민은행 관계자는 “소상공인의 자금 관리와 편의성 향상에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “소상공인의 안정적인 성장을 돕기 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 전했다.