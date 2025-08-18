[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 김종국(49)이 결혼한다.

김종국은 18일 오전 자신의 팬카페에 자필 편지를 올리며 결혼을 발표했다.

김종국은 “언젠가 이런 글을 써서 올릴 날이 오지 않을까 늘 마음 속으로 준비해왔지만 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상했던 것 이상으로 떨리고 긴장된다”라며 “저 장가간다”라고 밝혔다.

그는 “결혼식은 가까운 시일에 가능한 크지 않은 규모로 조용히 치르려 한다”고 했다.

김종국은 “사실 조금씩 티를 낸다고 내긴 했는데, 그래도 분명 갑작스럽게 느끼시는 분들이 많이 계실 것 같다”라며 “올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 내 반쪽만 만들었다”라고 적었다.

그는 “축하해주시고 응원해주시길 바란다. 많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행입니까”라며 “잘 살도록 노력하겠다”고 했다.

김종국은 지난 5월 서울 강남구 논현동에 위치한 ‘논현 아펠바움 2차(3단지)’ 전용면적 243㎡ 타입 1가구를 62억원에 매입해 결혼설에 휩싸였다.

이후 KBS2 예능프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에서 “누가 있는 거 아니냐”라는 MC들의 질문에 “여자가 있는 게 아니고, 이사 온 집에서 내가 결혼하게 되면 자연스럽게 그 집이 신혼집이 되는 것”이라고 답하기도 했다.