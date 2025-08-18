[헤럴드경제=한지숙 기자] 미스 유니버스 대회에 국가 대표로 참가했던 한 러시아 모델이 엘크(사슴의 한 종류)와 부딪히는 교통 사고를 당한 뒤 치료를 받다 합병증으로 사망했다.

17일(현지시간) 영국 데일리메일 보도에 따르면 미스 러시아 출신 크세니야 알렉산드로바(30)는 지난 12일 병원에서 숨졌다. 결혼한 지 불과 4개월만에다.

알렉산드로바는 지난달 5일 러시아 트베리 지역에서 남편과 함께 포르쉐를 타고 고속도로를 달리다 교통사고를 당했다. 엘크가 갑자기 뛰어들면서 차 앞 유리창과 부딪쳤고, 이 충격으로 남편은 살아남았지만 조수석에 타고 있던 알렉산드로바는 뇌 손상을 입고 혼수상태에 빠졌다.

알렉산드로바의 남편은 “엘크가 튀어나와 부딪치기까지 아무것도 할 수 없었다. 그녀는 머리에 큰 타격을 입고 의식을 잃었고, 온 몸이 피로 뒤덮여 있었다”고 사고 당시 상황을 전했다.

그는 당시 운전 속도를 늦추고 있었고 두 사람 모두 안전벨트를 착용하고 있었다며, 차체가 낮아 엘크의 다리와 충돌한 뒤 에어백이 작동하지 않았다고 주장했다. 그는 “가장 심각한 건 두개골의 앞 부분의 부서졌다는 것”이라고 말했다.

사고 직후 남편은 지나가던 다른 차량을 세우고 구급차를 불렀다. 이후 병원으로 옮겨진 알렉산드로바는 집중 치료를 위해 모스크바로 옮겨져 두 번의 수술을 받았다. 첫번째 수술 후 잠시 의식을 되찾기도 했으나 한 달 여간을 거의 혼수상태로 지냈다. 성공적이라고 믿었던 두번째 수술 후 뇌수막염 진단을 받았고 상태가 악화하면서 결국 패혈증으로 사망했다.

알렉산드로바는 2017년 미스 러시아 대회에서 준우승했으며 같은 해 자국 대표로 미스 유니버스 대회에 참가했다. 모델로 활동했으며 모스크바 소재 대학에서 심리학 전공으로 학위를 취득해 심리극 치료사 자격을 얻었다.

그는 사고 4개월 전 남편과 결혼해 안타까움을 더했다.

모델 에이전시는 성명을 내고 “알렉산드로바는 똑똑하고 재능이 넘쳤다. 주변 사람들에게 영감을 주고 따뜻함을 전하는 법을 알고 있었다. 그는 영원히 아름다움, 친절, 내면의 강인함을 상징할 것”이라며 애도를 표했다. 미스 유니버스 대회 측도 “그녀의 우아함, 아름다움, 정신은 미스 유니버스 가족 뿐 아니라 그 이상으로 잊을 수 없는 흔적을 남겼다”고 애도했다.