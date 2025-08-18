유인촌 전 문체부 장관 친동생 청빈한 삶으로 사제들 귀감 돼

천주교 서울대교구 보좌주교인 유경촌(사진) 티모테오 주교가 지난 15일 오전 0시28분께 병환으로 가톨릭대 서울성모병원에서 선종했다. 향년 63세. 유 주교의 장례미사는 18일 오전 10시 주교좌 명동대성당에서 엄수됐다. 그는 배우인 유인촌 전 문화체육관광부 장관의 동생이기도 하다.

유 주교는 1962년 서울에서 태어나 1980년 서울 성신고(소신학교), 1984년 가톨릭대를 졸업했다. 1988년부터 4년 동안 독일 뷔르츠부르크대학교에서 유학한 뒤 1992년 사제품을 받았으며, 프랑크푸르트의 상트게오르겐대에서 신학박사 학위를 취득해 신학적 깊이를 쌓았다.

귀국 후 1999년 목5동 성당 보좌신부로 사목을 시작한 유 주교는 같은 해 가톨릭대 윤리신학 교수로 임명돼 교육과 연구 활동으로 사목 영역을 넓혔다. 이 시기 그는 가톨릭 사회 교리의 확산과 각종 사회 문제에 대한 교회의 시각을 전하는 데 힘썼다.

2008~2013년 서울대교구 통합사목연구소장을 역임하며 ‘서울대교구 규정집’ 발간을 주도했다. 이 규정집은 교구 설정 180주년을 맞아 교구 행정과 사목 현장을 체계적으로 뒷받침하는 지침서로, 사목 행정의 전문화와 효율화를 이루는 데 크게 기여했다는 평가를 받았다.

2013년 12월 30일 프란치스코 교황에 의해 서울대교구 보좌주교로 임명된 유 주교는 2014년 2월 5일 주교로 서품됐다. 이후 서울대교구 사회사목담당 교구장대리로서 사회적 약자 보호, 환경 보전, 정의와 평화 실현을 위해 헌신해 왔다.

소신학교 시절부터 ‘낮은 자와 함께하는 사제’가 되기를 다짐한 유 주교는 청빈, 겸손, 사회적 약자에 대한 배려로 동료 선후배 사제들의 귀감이 됐다. 그는 사목 현장에서 사회적 약자들을 직접 만나 그들의 상황을 경청하며, 위로와 도움을 아끼지 않는 사목 활동을 지속적으로 펼쳤다. 김현경 기자