ESG 임팩트 보고서 발간 사회부문 전년 대비 40% 증가

하나금융그룹(회장 함영주·사진)은 지난해 ESG 경영 활동의 결과로 총 5조5359억원의 사회적 가치를 창출했다고 18일 밝혔다. 이번 ESG 경영 활동 결과는 향후 경영 전략과 의사결정에도 반영해 고객·주주·임직원 등 이해관계자의 가치를 높이겠다는 방침이다.

하나금융그룹은 ‘2024 ESG 임팩트 보고서’를 통해 ESG 경영 현황과 성과를 이같이 발표했다. 이는 전년 성과 대비 2.4%(1287억원) 증가한 수준이다. 항목별 성과는 ▷환경(E) 2449억원 ▷사회(S) 3조1608억원 ▷거버넌스(G) 및 경제적 기여 2조1302억원으로 각각 측정됐다. 그룹 내 사회적 가치 사업 수 또한 359개에서 468개로 증가했다.

특히, 사회 영역의 성과가 전년 대비 40% 증가한 것으로 나타났다. 이는 전세사기 피해자 대상 저금리 대출 지원 등 포용적·손님 친화적 금융상품 부문의 확대와 미래세대를 위한 보육 지원, 중소기업·소상공인을 위한 상생 지원 활동 등이 사회적 가치 창출로 연결된 결과다. 세부 항목별로 살펴보면 포용적 금융상품 항목이 8585억원으로 2023년 대비 78%(3750억원) 증가했다. 2018년부터 6년간 추진해온 ‘100호 어린이집 프로젝트’의 경우, 지난해 2831억원의 ESG 성과를 기록했다. 유혜림 기자