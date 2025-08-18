장단기 금리차 3년반 만에 최고 러셀2000, 8월에만 5.5% 급등 코스닥, 코스피보다 높은 상승률

미국 금리 인하 기대감이 커지면서 미국 장단기 금리차가 고공행진하고 있다. 이에 따라 미국과 한국 증시에서 중소형주 랠리가 본격화할지 관심이 쏠리고 있다.

18일 미국 재무부에 따르면 지난 15일 미국 국채 10년물과 2년물 금리차(일드 커브)인 장단기 금리차는 0.58%포인트로, 지난 4월을 제외하고 3년 6개월만에 가장 높은 수준을 기록했다. 지난 4월은 트럼프 미국 대통령의 관세 부과와 파월 연준 의장 흔들기로 미국 10년물 장기채 금리가 폭등했던 시기다.

이번 장단기 금리차 확대는 연방준비제도(Fed·연준)의 조기 완화 기대가 강하게 반영된 결과로 풀이된다. 시장은 오는 9월 미국 기준금리 인하에 대한 기대를 걸고 있다. 쇼크 수준의 7월 고용지표와 예상치에 부합하는 소비자물가지수(CPI) 발표가 금리 인하에 대한 기대감을 키웠다. 다만, 지난 14일 발표된 생산자물가지수(PPI)는 예상치를 웃돌면서 빅컷(기준금리 0.5%포인트 인하)에 대한 기대는 크지 않는 분위기다.

연준의 금리 인하 가능성이 커지면 단기물 국채금리는 빠르게 하락하는 반면, 장기물 금리는 상대적으로 완만한 하락세를 보인다. 이에 따라 장단기 금리차가 확대되는 ‘스티프닝’ 현상이 나타난다. 이 같은 금리 환경은 중소형주에 특히 우호적이다. 금리가 내려가면 기업들의 자금조달 비용이 줄어드는데 성장성이 큰 기업일수록 밸류에이션이 빠르게 개선되기 때문이다.

실제로 미국 중소형주 지수인 러셀2000지수는 지난 일주일 새 3.1% 오르며 대형주 대비 두드러진 강세를 나타냈다. CPI 발표로 금리 인하 기대감이 커졌던 지난 12일 하루 러셀2000지수는 2.99% 급등했다. 같은 날 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥종합지수는 각각 1.13%, 1.39% 상승하는 데 그쳤다.

러셀2000지수는 이달 들어 미국 증시 주요 지수 가운데 가장 높은 상승률을 보였다. 8월 한달에만 5.53% 올랐다. 같은 기간 S&P500은 3.39%, 나스닥은 4.71% 올랐다.

증권가에서는 국내 시장에서도 유사한 흐름이 나타날 수 있다는 기대가 확산하고 있다. 특히 신용과 유동성 의존도가 높은 코스닥 시장은 글로벌 금리 완화 기조의 수혜를 받을 수 있다는 설명이다. 실제로 이달 들어 국내 증시에서 코스닥이 코스피보다 우수한 성적을 거뒀다. 코스닥 지수는 지난 1일 772.79에서 815.26(14일 종가 기준) 오르며 5.5% 상승한 반면, 코스피는 같은 기간 3119.41에서 3225.66으로 오르며 3.41% 올랐다.

하나증권은 장기 금리가 단기 금리보다 느리게 하락할 수 있는 국면에서 장단기 금리차 상승세가 이어질 수 있다고 분석했다.

하나증권에 따르면 과거 미국에서 장단기 금리차 상승과 하이일드 신용스프레드 하락이 동시에 나타난 시기에는 성장주와 가치주의 월평균 수익률이 각각 3.3%로 차이가 없었다. 그러나 러셀2000지수는 3.9%의 수익률을 기록해 중소형주가 상대적으로 높은 성과를 냈다. 국내에서도 코스피보다 코스닥의 월평균 수익률이 더 높게 나타났다.

이재만 하나증권 연구원은 “단기 금리 하락은 기업들의 이자 비용 절감에는 긍정적인 영향을 준다”며 “잉여현금 흐름 개선 기업들의 주가 수익률이 높은 편이고 특히 유동부채 비율이 상대적으로 높다면 비용 절감 효과는 더 커진다”고 짚었다. 신주희 기자