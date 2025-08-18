3일에 한 번씩 직수관 자동 살균 4시간마다 직수관 속 물 자동 배출

삼성전자가 총 82종의 유해물질을 걸러내는 ‘비스포크 AI 정수기 카운터탑’(사진) 신제품을 18일 출시했다. 이는 국내 출시된 카운터탑 정수기 중 최다 수준이다. ‘비스포크 AI 정수기 카운터탑’은 머리카락 두께보다 1000배 작은 초정밀 필터로 구성된 ‘4단계 필터 시스템’을 적용했다.

4단계 필터 시스템은 미국국가표준협회(ANSI)가 승인한 정수기·음용수 실험 기관 NSF 인터내셔널(이하 NSF)의 공식 인증을 받았다. 미세 플라스틱부터 납·수은·크롬 등 유해 중금속과 마이크로시스틴 등 총 82종의 유해물질을 걸러낸다.

이번 신제품은 오염과 부식에 강한 스테인리스 소재 직수관을 사용했다. 직수관을 3일에 한 번씩 자동 전기분해 살균하는 ‘직수관 자동 살균’ 기능으로 별도의 방문 케어 없이 손쉽게 위생관리가 가능하다. ‘직수관 자동 살균’은 황색포도상구균, 대장균, 녹농균, 폐렴간균을 99.9% 제거한다.

제품을 사용하지 않을 때 4시간마다 직수관 속 남은 물을 알아서 배출해 미생물 증식을 방지하는 ‘자동 잔수 비움’도 갖췄다. 외부로 노출되는 출수구는 스테인리스 소재를 적용했고 완전 분리가 가능해 직접 눈으로 확인하며 꼼꼼하게 세척할 수 있다. 청결한 출수구 상태를 유지할 수 있도록 2주마다 청소 알림도 제공한다.

별도 공사없이 싱크대에 올려두고 쓰는 가로 17㎝ 슬림한 사이즈의 카운터탑 타입이어서 공간 효율성을 높였다. 김현일 기자