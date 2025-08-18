[헤럴드경제=조범자 기자] 제41회 신한동해오픈 총상금이 15억원으로 증액됐다.

대회조직위원회는 9월 11일부터 14일까지 열리는 올해 대회 총상금이 지난해보다 1억원 증가된 15억원으로 결정됐다고 18일 밝혔다. 우승 상금도 2억5200만원에서 2억7000만원으로 상향됐다.

한국프로골프(KPGA) 투어와 일본프로골프투어(JGTO), 아시안프로골프투어가 공동 주관하는 이 대회는 또 지난 2014년 이후 11년 만에 인천 송도의 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 펼쳐진다.

신한동해오픈은 1981년 고 이희건 신한은행 명예회장을 주축으로 한 재일교포 골프동호인들이 모국의 우수선수 육성을 위해 창설된 대회로 올해 41회째를 맞았다.

신한금융그룹 진옥동 회장은 “선수들이 가진 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 최적의 환경을 제공하기 위해 국내 최고의 토너먼트 코스를 갖춘 대회장 선정 및 총상금 증액을 결정했다”며 “아시아 골프 발전과 우수선수 육성을 이끄는 선도적인 대회로 자리매김할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 신한동해오픈 입장권은 공식 티켓 판매채널인 ‘에티켓’에서 온라인 예매가 가능하며, 주요 포털 내 ‘골프티켓’으로 검색 가능하다. 신한카드 결제 고객 및 인천 시민에게는 50% 할인해주고, 만 18세 미만은 무료입장이다.