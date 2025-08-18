[헤럴드경제=강승연 기자] 글렌피딕이 애스턴마틴 포뮬러1(F1) 팀과의 파트너십을 기념해 선보인 ‘글렌피딕 16년 한정판’을 국내에 정식 출시한다고 18일 밝혔다.

이번 한정판은 100년 넘는 역사를 자랑하는 두 영국 브랜드가 만나, 장인정신과 정교함, 현대적 미감을 담아낸 상징적인 위스키로 완성했다.

아메리칸 오크 와인 캐스크, 뉴 아메리칸 오크 캐스크, 세컨필 아메리칸 버번 캐스크에서 숙성해 풍부하고 복합적인 맛을 한층 끌어올린 것이 특징이다.

패키지에는 애스턴마틴 포뮬러 1 팀의 시그니처 문양을 새겨 이번 파트너십의 상징성을 담았다. 딥 그린, 네온 옐로, 메탈릭 실버 등 새 색상으로 모터스포츠의 역동성과 위스키의 섬세함을 표현했다.

이번 한정판 출시를 기념한 프로모션도 마련된다. 오는 22일부터 다음 달 1일까지 더현대 서울에서 팝업스토어를 열고 국내 최초로 글렌피딕 16년 한정판을 공개한다. 매일 한정 수량의 보틀을 판매하며, 구매 고객에게는 글렌캐런 글라스, 스미스앤레더 가죽 이니셜 넥 태그, 바카라 글라스 등을 증정한다. 다양한 숙성 연수의 위스키를 한 자리에서 시음할 수도 있다.

이어 9월 한 달 동안은 서울 주요 위스키 바 4곳에서 릴레이 프로모션을 진행하며, 9월 5일부터는 현대백화점 와인웍스 전 지점에서 글렌피딕 15년과 16년 한정판에 어울리는 전용 페어링 메뉴를 출시한다.

윤민아 글렌피딕 브랜드 매니저는 “글렌피딕 16년 한정판은 전통과 혁신이라는 두 브랜드의 철학이 완벽하게 결합된 결과물”이라며 “국내 소비자들에게 새로운 감각과 경험을 선사하길 바란다”고 말했다.