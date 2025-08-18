[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 지난 14일 서남신시장 상인회 고객지원센터에서 지난달 17일 집중호우로 발생한 침수 피해와 관련해 상인들과 간담회를 열고 피해 상황 점검과 원인 분석, 재발 방지 대책 및 지원 방안을 논의했다.

이번 간담회는 신속한 피해 복구와 함께 장기적인 침수 예방 대책을 마련하기 위해 마련됐다.

서남신시장은 지역 대표 전통시장으로 주민 생활과 밀접한 공간인 만큼 피해 최소화와 상인 지원이 시급하다는 판단에서다.

이날 회의에서는 집중호우 당시 침수 현황을 공유한 뒤 배수 체계 미비와 인근 지형적 요인 등 원인을 분석하고 △침수지역 수시 모니터링 △이동식 양수기 확보 △배수시설 보강 등 실질적인 대책을 제시했다.

또 시장 점포별 피해 현황을 바탕으로 재난지원금과 구호기금 지급 검토 등 상인 지원 방안도 함께 안내했다.

대구 달서구는 이번 논의를 계기로 상인들의 목소리를 반영한 맞춤형 대책을 마련하고 재난 대응 역량을 높여 침수 재발 방지에 만전을 기한다.

이태훈 대구 달서구청장은 “이번 집중호우로 피해를 입은 상인 여러분께 깊은 위로를 드린다”며 “상인들의 의견을 정책에 충실히 반영해 피해 복구와 재발 방지 대책에 힘쓰고 재해에 강한 전통시장 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.