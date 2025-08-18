대학등록금 200만원 이상 납부 시 커피 쿠폰 지급 31일까지 무이자 할부 혜택 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드는 대학등록금을 납부한 고객에게 스타벅스 커피 쿠폰을 제공하는 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.

다음달 30일까지 행사 응모 후 KB국민 신용카드(비씨, 체크, 기업, 선불카드 제외)로 전국 57개 대학의 대학등록금을 200만원 이상 납부 시 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰 2장을 제공한다.

KB Pay 앱 이벤트 페이지 ‘대학등록금 내셨죠? 스벅쿠폰 받으세요!’ 에서 납부 가능 대학 확인과 납부까지 한번에 가능하며, 2~6개월 무이자할부와 12개월 부분무이자할부 혜택도 받을 수 있다.

또한 이달 31일까지 40개 생활편의업종에서 5만원 이상 할부 이용 시 무이자 및 부분무이자 할부 혜택도 제공한다.

종합병원, 일반병원, 치과 등 병원 업종은 100만원 이상 할부 이용 시 최대 2~7개월 무이자, 10개월과 12개월 부분무이자를 제공한다.

전자상거래, 백화점, 항공사, 면세점 등에서 5만원 이상 할부 이용 시 2~5개월 무이자 또는 6개월과 10개월 부분무이자 혜택을, 손해보험 업종에서는 2~5개월 무이자, 6개월, 10개월, 12개월 부분무이자 할부가 가능하다.

가전제품점, 동물병원, 학원, 스포츠용품점 등에서는 2~3개월 무이자와 6개월, 10개월 부분무이자를, 슈퍼마켓, 대형마트, 농·수·축협 직판장, 안경점, 의료기기 및 용품, 약국 업종에서 2~3개월 무이자 혜택을 받을 수 있으며 국세, 지방세 업종에서는 6개월과 10개월 부분무이자 혜택이 적용된다.

행사 관련 자세한 내용은 KB Pay 앱에서 확인 가능하다.