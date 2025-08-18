100달러 이상 구매 시 15달러 즉시 할인

[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드가 글로벌 결제 네트워크 마스터카드와 손잡고 글로벌 쇼핑 플랫폼 알리익스프레스 할인 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 27일까지 알리익스프레스에서 BC 바로카드(국내 개인 신용 및 체크카드 한정) 중 마스터카드 브랜드로 100달러 이상 결제하는 고객에게 15달러 즉시 할인 혜택을 제공하는 방식으로 진행된다.

예를 들면 현재 더블적립(3+3%) 이벤트가 진행 중인 ‘고트(GOAT) 카드’ 중 마스터카드 브랜드를 사용하는 고객은 보다 큰 혜택을 누릴 수 있을 전망이다.

100달러 결제 시 15달러 즉시 할인으로 결제 금액은 85달러로 낮아지고 여기에 해외 온∙오프라인 결제 기본 3%와 추가 할인 3%(페이북 이벤트 응모 필수)가 적용될 경우 최종 결제 금액은 약 79.9달러까지 내려가 최대 약 20% 할인 효과를 누릴 수 있다.

이번 프로모션은 해외 직구 수요가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 BC카드와 마스터카드가 마련한 혜택으로 합리적인 가격으로 전 세계 다양한 상품을 구매할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두었다.

김민권 BC카드 상무는 “마스터카드 및 알리익스프레스와의 전략적 협업을 통해 고객이 실질적인 혜택을 체감할 수 있는 글로벌 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 BC카드는 다양한 글로벌 제휴를 통해 차별화된 고객 중심 혜택을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.