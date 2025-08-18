사내 MZ세대 모인 주니어보드 기획 활동 보이스피싱 피해 의심시 112·1332·118 등 신고창구 소개

[헤럴드경제=경예은 기자] 신한투자증권은 자사 주니어보드가 지난 14일 서울 마포구 마포종합노인복지관에서 금융사기에 취약한 노년층(시니어)을 대상으로 보이스피싱·스미싱(SMS 사기) 예방 교육을 진행했다고 18일 밝혔다.

해당 교육은 신한투자증권 사내 MZ세대로 구성된 주니어보드가 기획한 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 실천하고 사회공헌 활동을 하기 위해 진행됐다.

최근 지속되고 있는 악성 앱, 원격 조종, 정부 기관 사칭 등 다양한 보이스피싱과 스미싱 범죄 수법에 대해 노년층의 이해도를 높이고 안전한 금융 환경을 조성하기 위해 기획됐다.

신한투자증권 주니어보드는 노년층이 실제로 자주 겪는 시나리오를 중심으로 노후 자금 보호와 디지털 격차 완화를 통한 생활 밀착형 예방 수칙을 전달했다.

교육 시간에는 ▷검찰·경찰·금융기관 사칭과 대환대출 빙자 전화(보이스피싱) ▷정부지원금·환급·요금고지·택배 알림 등을 사칭한 문자 링크 클릭 → 악성 앱 설치 → 원격조종으로 이어지는 스미싱(SMS 사기) 등의 내용이 다뤄졌다. 이어 ▷의심·차단·확인의 즉시 대처 루틴 ▷문자 내 URL 미접속 ▷출처 불명 앱 설치 금지 ▷앱 접근성·알 수 없는 앱 설치 권한 점검 등 바로 적용할 수 있는 행동 수칙도 안내됐다. 피해가 의심될 때 활용할 공식 신고·상담 창구도 함께 소개됐다.

신한투자증권 주니어보드 관계자는 “보이스피싱과 스미싱은 한 번만 당해도 회복이 어렵다”며 “현장에서 바로 활용할 수 있는 체크리스트와 사례를 통해 어르신들이 스스로 위험 징후를 식별하고 차단할 수 있도록 교육을 실시했다”고 설명했다.