기업금융·개인금융 등 총 8개 부문 접수 사회적배려 채용 강화, AI역량검사 도입

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 18일 하반기 신입행원 채용을 시작해 총 195명의 신입행원을 선발한다고 밝혔다.

이번 채용은 ▷기업금융 ▷개인금융 ▷지역인재 ▷우리 투게더 ▷테크(Tech) ▷정보기술(IT)특성화고 ▷보훈 특별채용 ▷장애인 특별채용 등 8개 부문에서 진행된다. 특히 지역인재 부문은 6개 지역으로 확대해 지역밀착형 채용을 강화한다.

서류 접수는 이날부터 28일까지 우리은행 채용 홈페이지에서 진행된다. 전형 절차는 서류전형과 1차·2차·최종면접 순이다. 선발된 인재는 입행 후 ‘차세대 RM(기업금융)·CM(개인금융)·PB(자산관리) 사전양성과정’을 거쳐 금융전문가로 육성된다.

우리은행은 올해 신설된 ‘우리 투게더’ 부문을 통해 ▷기초생활수급자 ▷차상위계층 ▷다문화가정 자녀 등 사회적 배려 대상자의 채용을 확대하고 군 전역(예정) 장교에게 새로운 출발의 기회를 제공한다. 지역거점 국립대학에서 채용 상담과 설명회를 진행하고 지원자 편의를 위해 1차 면접을 해당 지역에서 실시할 계획이다.

이번 채용에서는 서류전형 과정에 인공지능(AI) 역량검사를 도입해 직무 적합성과 잠재역량을 정밀 평가한다. 또한 테크 및 IT특성화고 부문 코딩테스트를 기존 오프라인 방식에서 온라인 방식으로 전환해 장소에 구애받지 않고 응시할 수 있도록 했다.

우리은행 관계자는 “올바른 품성을 가진 창의적이고 혁신적인 인재를 채용할 계획”이라며 “우리와 함께 꿈을 펼쳐갈 우수한 인재의 많은 관심과 지원을 바란다”고 전했다.