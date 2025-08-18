우수부서 포상도 병행

[헤럴드경제=고은결 기자] DL케미칼은 팀 워크 강화를 통한 ‘즐거운 일터’ 구축을 위해 소통 프로그램인 ‘TBP(Team Building Program)’을 실시하고 있다고 18일 밝혔다.

TBP는 팀 내 혹은 팀간 형태로 자체적인 계획을 수립해 실행할 수 있으며 최소 연 1회 이상, 평일 중 진행하는 것을 원칙으로 한다. 단순한 회식은 지양하며, 팀 빌딩을 위해 즐겁게 활동할 수 있는 활동을 선택할 수 있도록 지원한다.

이에 DL케미칼은 원활한 TBP 전개를 위해 ‘DLC’ 테마를 제공하고 있다. DL케미칼의 영문 약자를 딴 DLC는 ▷Discover(성향·업무 스타일 검사) ▷Learn(문화 체험) ▷Communicate(스킨십 활동) 등의 영역 내 추천 활동으로 구성됐다.

DL케미칼은 매년 말 TBP 시행결과를 제출한 팀을 대상으로 적정성, 계획성, 독창성, 참여도를 기준으로 ‘베스트 팀’을 심사해 포상하고 있다.

DL케미칼 관계자는 “TBP를 통해 조직의 자유로운 소통과 교류를 이끌어 내 팀 워크를 강화하고 있다”며 “앞으로도 즐거운 일터 구축을 위한 다양한 활동을 지속 전개할 것”이라고 말했다.