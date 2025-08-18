야외 활동 독려 ‘놀러가자 캠페인’ 일환 앱에 코드 입력 시 선착순 3만명에 혜택 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] 우버 택시는 여름을 맞아 ‘쿨링패스 프로모션’을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 프로모션은 반복되는 일상에 지친 현대인들이 우버 택시를 타고 새로운 즐거움을 경험할 수 있도록 독려하는 ‘놀러가자(GOAP:Go Out And Play)’ 캠페인의 일환이다. 우버 택시는 덥고 습한 날씨에도 안전한 이동을 지원하겠단 방침이다.

우버 앱에서 ‘계정-지갑-프로모션 코드 추가’를 통해 프로모션 코드 ‘쿨링패스’를 입력하면, 선착순 3만명에게 최대 3만원의 탑승 혜택이 제공된다. 프로모션 코드 발급과 사용 기간은 9월 14일까지다. 코드 소진 시 발급이 종료된다.

우버 택시 관계자는 “변덕스러운 날씨에 외부 활동을 망설이시는 분의 외출 부담을 덜고자 이번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 날씨와 장소에 구애받지 않고 바깥 활동을 즐길 수 있도록 돕는 실용적인 혜택을 선보이겠다”고 말했다.