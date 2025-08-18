휠라 글로벌 접점 강화…아쿠쉬네트 호조 3년간 최대 5000억원 주주환원도 실행

[헤럴드경제=강승연 기자] 휠라·타이틀리스트 등을 전개하는 미스토홀딩스는 2분기 연결 기준 영업이익이 1819억원으로 전년 동기 대비 29.8% 증가했다고 18일 밝혔다. 같은 기간 매출은 1조2277억원으로 4.5% 신장했다.

미스토 부문은 2163억원의 매출을 기록했다. 경기 둔화 및 소비심리 위축의 영향 속에서도 휠라는 ‘에샤페’ 시리즈에 이어 ‘페이토’, ‘판테라’ 등 히트 상품을 발굴했다. 지난 4월엔 콘셉트 스토어 ‘FILA 1911 명동점’을 열어 접점을 늘렸다.

마리떼 프랑소와 저버는 중국 상하이의 대표 번화가인 신천지에 중화권 첫 매장을 개점했다. 앞으로 미스토 부문은 사업 운영 노하우와 네트워크를 바탕으로 중화권 전역으로 브랜드 인지도를 확장하는 동시에 중장기적인 브랜드 재정비와 전략적인 투자를 단행할 계획이다.

아쿠쉬네트 부문은 타이틀리스트 골프공 ‘Pro V1’ 및 ‘Pro V1x’를 비롯해 클럽·기어 제품군 전반의 견조한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 7.9% 성장한 1조114억원의 매출을 올렸다. 미국 관세 정책 변화 등 외부 불확실성 속에서도 매출은 시장 예상치를 웃돌았다.

미스토홀딩스는 올해부터 2027년까지 최대 5000억원 규모의 주주환원 정책을 실행 중이다. 올해 누적으로 1500억원 규모의 자사주 취득을 결의하는 등 주주 친화적 경영을 이어가고 있다. 그룹은 브랜드 가치 제고와 실적 개선을 양축으로 글로벌 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

이호연 미스토홀딩스 CFO(최고재무책임자)는 “외부 정책 환경의 불확실성과 일부 사업 운영 지역 조정 국면 속에서도 아쿠쉬네트를 중심으로 한 브랜드 경쟁력과 해외 일부 사업 구조조정 효과가 전사 실적 개선에 긍정적으로 작용했다”고 설명했다.

이어 “미스토 부문 또한 중장기 전략 아래 제품력 강화와 유통 효율화에 주력하고 있으며, 전반적인 브랜드 포트폴리오의 균형 있는 성장을 이어가기 위한 투자와 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

한편 미스토홀딩스는 지난 4월 사명을 휠라홀딩스에서 미스토홀딩스로 변경하고, 글로벌 브랜드 포트폴리오 및 사업 전략을 강화하고 있다. 앞으로도 성장을 위한 전략적 기회를 확대한다는 방침이다.