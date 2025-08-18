송도 잭 니클라우스 골프클럽서 개최 총상금 1억 증액, 치열한 경쟁 예고

[헤럴드경제=김은희 기자] 신한금융그룹은 다음달 11일부터 14일까지 나흘간 인천 송도에 있는 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 제41회 신한동해오픈을 연다고 18일 밝혔다.

신한동해오픈은 1981년 고(故) 이희건 신한은행 명예회장을 주축으로 한 재일교포 골프동호인이 모국의 우수선수 육성을 위해 창설된 대회로 KPGA투어, 아시안투어, JGTO투어가 공동 주관한다.

이번 대회는 지난 2014년 이후 11년 만에 세계적인 골프선수 잭 니클라우스가 설계한 챔피언십 코스인 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 열린다.

올해 총상금은 지난해보다 1억원 증액된 15억원으로 우승상금만 2억7000만원이다. 아시아 최정상급 선수가 모이는 국제 대회로서의 위상과 경쟁력을 강화했다. 우승을 향한 선수들의 경쟁 또한 더 치열해질 것으로 보인다.

이번 대회에는 지난달 열린 제2회 신한동해 남자아마추어 골프선수권대회에서 2연패를 달성해 출전권을 얻은 유민혁(서강고2)이 아마추어 선수 대표로 출전한다.

진옥동 신한금융 회장은 “선수들이 기량을 마음껏 펼칠 최적의 환경을 제공하기 위해 국내 최고의 토너먼트 코스를 갖춘 대회장 선정과 함께 총상금 증액을 결정했다”며 “앞으로도 신한동해오픈이 아시아 골프 발전과 우수선수 육성을 이끄는 선도적인 대회로 자리매김할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 전했다.