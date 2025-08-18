“중동, 첨단무기체계 관심 많아…시장 입지 공고히 할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LIG넥스원이 사우디아라비아 현지 사무소를 확장했다고 18일 밝혔다. L-SAM(장거리 지대공 유도무기체계) 등 첨단 무기체계에 대한 중동 현지 수요에 힘입어 사업을 확대한다는 방침이다.

LIG넥스원은 지난 14일(현지시간) 사우디아라비아 수도 리야드에서 현지 사무소 확장 이전 기념식을 열었다. 이날 행사에는 신익현 대표이사와 이현수 해외사업부문장, 현지 정부 및 방산기업 주요 인사가 참석했다.

LIG넥스원은 사우디아라비아 등 중동에서 꾸준히 사업 영역을 확장하고 있다. 해외 수출 전담 사업·연구조직을 꾸려 현지 맞춤형 솔루션을 제안하고 있으며, 지역 특성에 맞는 연구개발과 사후 관리를 제공하고 있다.

중동 현지에서는 L-SAM(Long Range Surface to Air Missile System, 장거리 지대공 유도무기체계) 등 첨단 무기체계에 대한 관심이 높은 상황이다. LIG넥스원은 중동 시장에서 경쟁력을 한층 강화해 지속 성장의 기반 확보에 총력을 기울일 방침이다.

LIG넥스원 관계자는 “이번 사무소 확장 이전으로 사우디아라비아 등 현지 고객과 협업이 한층 원활해질 것”이라면서 “지속적인 사업 확장과 현지화 전략을 통해 중동 시장 내 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.