[헤럴드경제 = 서병기선임기자]그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 선한 영향력을 펼쳤다.

18일 소니뮤직코리아에 따르면 리사는 지난 6월 진행된 플리마켓 수익금을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 전달했다.

리사는 앞서 서울 한남동에서 ‘Welcome to Lisa’s Closet(웰컴 투 리사 클로젯)’ 플리마켓을 진행, 그의 소장품인 의류부터 액세서리, 뷰티 소품 등을 판매한 바 있다. 해당 행사는 팬들과의 특별한 만남은 물론, 수익금을 기부하는 뜻깊은 취지로 큰 호응을 얻었다.

전달된 기부금은 굿네이버스 아프리카 니제르 지역의 식수위생지원사업에 사용된다. 굿네이버스는 니제르 콜로 지역 6800여 명의 주민과 아동이 깨끗하고 안전한 물을 사용할 수 있도록 태양광 시스템, 물탱크, 식수대 설치에 기부금을 활용할 계획이다.

리사는 “나눔에 함께해 주신 분들 덕분에 누군가의 미래에 희망을 전할 수 있어 소중한 시간이었다”며 “앞으로도 도움이 필요한 아이들에게 좋은 변화를 선물할 수 있도록 나눔을 실천할 것”이라고 전했다.

팬들과 함께 선한 영향력을 전파한 리사는 활발한 활동으로 전 세계에 발자취를 남기고 있다. 최근에는 그의 첫 정규앨범 ‘Alter Ego(얼터 에고)’의 수록곡 ‘Dream(드림)’ 쇼트 필름을 공개, 일본 배우 사카구치 켄타로와의 남다른 케미로 색다른 모습을 보여주기도 했다.

이뿐만 아니라 리사는 올해 솔로로서 첫 ‘코첼라’ 사하라 스테이지 무대에 올라 독보적인 존재감을 드러내는가 하면, 2월 발매한 ‘Born Again(본 어게인)’으로 미국 주요 대중음악 시상식인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 ‘VMA’)’ 베스트 K팝 부문에 세 번째로 노미네이트되며 눈부신 커리어를 쌓아나가는 중이다.

한편, 리사는 현재 블랙핑크 월드투어 ‘DEADLINE(데드라인)’으로 팬들을 만나고 있다.