하나금융, ESG 임팩트 보고서 발간 S(사회) 부문, 전년 대비 40% 증가 “포용적 금융상품 확대 및 보육 지원”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 지난해 ESG 경영 활동의 결과로 총 5조5359억원의 사회적 가치를 창출했다고 18일 밝혔다. 이번 ESG 경영 활동 결과는 향후 경영 전략과 의사결정에도 반영해 고객·주주·임직원 등 이해관계자의 가치를 높이겠다는 방침이다.

하나금융그룹은 ‘2024 ESG 임팩트 보고서’를 통해 ESG 경영 현황과 성과를 이같이 발표했다. 이는 전년 성과 대비 2.4%(1287억원) 증가한 수준이다. 항목별 성과는 ▷환경(E) 2449억원 사회(S) 3조1608억원 거버넌스(G) 및 경제적 기여 2조1302억원으로 각각 측정됐다. 그룹 내 사회적 가치 사업 수 또한 359개에서 468개로 증가했다.

특히, 사회 영역의 성과가 전년 대비 40% 증가한 것으로 나타났다. 이는 전세사기 피해자 대상 저금리 대출 지원 등 포용적·손님 친화적 금융상품 부문의 확대와 미래세대를 위한 보육 지원, 중소기업·소상공인을 위한 상생 지원 활동 등이 사회적 가치 창출로 연결된 결과다.

세부 항목별로 살펴보면 포용적 금융상품 항목이 8585억원으로 2023년 대비 78%(3750억원) 증가했다. 2018년부터 6년간 추진해온 ‘100호 어린이집 프로젝트’의 경우, 지난해 2831억원의 ESG 성과를 기록했다.

이 밖에도 ▷기후변화 완화를 위한 친환경 투자(1935억원) ▷중소기업·소상공인을 위한 상생 지원(201억원) ▷혁신기술 벤처·스타트업 육성을 위한 펀드 설립(306억원) 등도 주요 ESG 경영 성과로 꼽혔다.

이번 보고서의 감수를 맡은 신재용 서울대학교 교수는 “이전 평가 방법론을 승계해 일관성 있고 비교 가능한 평가 결과를 보고하고 있다”면서 “특히 측정 지표의 계량화에 난이도가 높은 사회 부문에서는 이해관계자별로 사회적 영향력을 세분화하는 등 평가방법론이 고도화되고 있다”고 평가했다.

한편, 하나금융그룹은 국내외 ESG 공시 의무화에 선제적으로 대응하기 위해 그룹 차원의 ‘ESG 공시 데이터 관리 시스템’도 구축했다. 지난 1월 글로벌 ESG 평가 기관인 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 발표한 2024년 ESG 평가에서도 최고 등급인 ‘AAA’ 등급을 획득하며 은행 산업 부문 전 세계 1위를 달성했다.