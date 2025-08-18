[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성자산운용은 미국 휴머노이드 로봇산업 핵심 기업에 투자하는 ‘KODEX 미국휴머노이드로봇’ 상장지수펀드(ETF)가 국내 상장된 휴머노이드 로봇 테마 ETF 중 최초로 순자산 1000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF는 올해 4월 상장 이후 누적 수익률 38.7%를 달성하며 동종 상품 대비 가장 높은 수익률을 기록했다. 미국 나스닥100 지수와 비교해도 동기간 15.2%포인트 이상 높은 성과다.

개인 순매수 또한 꾸준히 이어지며 누적 474억원에 달하는 자금이 몰렸다. 이는 휴머노이드 로봇 테마 상품 중 가장 큰 규모와 거래량이다.

KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF는 ▷테슬라 ▷엔비디아 ▷팔란티어 등 인공지능(AI) 기술력과 자본력을 기반으로 휴머노이드 로봇 생태계를 선도하는 미국 테크 기업에 투자한다. 다른 휴머노이드 로봇 ETF와 달리 주력 기업에 상대적으로 높은 비중을 부여해 최근 테크업계의 트렌드 변화를 반영하며 차별화했다.

이 ETF는 적극적인 분기 리밸런싱을 통해 급격히 변화하는 시장에도 대응할 수 있는 장점도 있다. 실제로 지난 6월 첫번째 리밸런싱을 통해서 ▷NXP반도체(NXP Semiconductors) ▷서브로보틱스(Serve Robotics) 2종목이 편출되고 ▷암페놀(Amphenol) ▷텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies) 등 5종목이 편입됐다. 기존 종목 중에는 팔란티어가 상위 3위 비중으로 상승되기도 했다.

한동훈 삼성자산운용 매니저는 “휴머노이드 로봇 산업이 아직도 먼 미래의 일로 생각되는 분위기가 있지만 실제 기술적으로는 완성형에 가까워졌다”며 “다만 양산과 상업화는 아직 초기 단계이기 때문에 이때 수혜를 볼 수 있는 기업 중심으로 투자하는 게 적합하다”고 강조했다. 이어 “휴머노이드 테마를 넘어서 피지컬AI 시대 새로운 테크 투자의 표준으로 자리잡을 수 있도록 좋은 수익 성과를 위해 노력할 것”이라고 말했다.