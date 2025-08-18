정부, 조만간 ‘석화산업 구조 재편 방안’ 발표 구조조정 유도 및 인센티브 제공 내용 담길 듯 업계, 공정거래법 규제 한시 완화 여부에 주목 정부 실질적 개입 없이는 실효성 낮단 우려 여전

[헤럴드경제=고은결 기자] 우리나라 석유화학 산업이 ‘대수술’의 기로에 서 있다. 글로벌 공급 과잉과 수요 둔화가 장기화되면서 국내 석화업체들의 상황은 악화일로다. 정부가 이달 중 ‘석유화학산업 구조 재편 방안’을 발표할 예정이지만, 기업들은 실효성에 대해서는 여전히 반신반의하는 분위기다.

정부가 내놓을 대책이 선언적 수준에 그칠 가능성을 우려하기 때문이다. 그동안 자율적 사업재편에 따른 인센티브는 수차례 거론됐지만, 업계가 절실히 요구하는 공정거래법 규제 완화 등은 쉽지 않을 것이란 관측이 많았다. 업계는 정부가 과감한 산업 재편의 실행 의지를 보이지 않는다면 대수술은커녕 단순한 연명책에 그칠 수 있다고 경고하고 있다. 현장에서 절실히 체감되는 위기와 정부 대책 사이에 괴리를 없애야 한다는 것이다.

이달 중 대책 발표…공정거래법 규제 완화 여부 촉각

18일 업계에 따르면 산업통상자원부 등 관계 부처가 마련할 대책에는 기업의 자발적 구조조정 유도와 각종 인센티브 제공 등이 담길 것으로 예상된다. 인수·합병(M&A), 설비 통폐합, 신사업 전환 등을 선택한 기업에 대해 금융·세제·행정적 지원을 패키지로 제공하는 방식이 거론되고 있다.

여기에 정유·석유화학 업체 간 설비 통합 지원 방안도 살펴보고 있는 것으로 전해진다. 석화업체가 단독 생존하기 어려운 만큼, 정유사의 원유 정제과정에서 나오는 나프타를 저렴하게 공급받게 하면 석화제품 원가 경쟁력을 높일 수 있어서다. 업계에선 이외에도 산업용 전기요금 인하, 고부가가치 소재 전환을 위한 세제 혜택 등이 필요하다고 보고 있다.

특히 기업들이 가장 강하게 요구하는 공정거래법 규제의 한시적 완화 여부가 대책의 성패를 가를 핵심으로 꼽힌다. 현행 공정거래법은 기업 간 협의나 설비 조정 논의를 담합으로 해석할 수 있어 구조조정 추진의 큰 장벽으로 작용해 왔기 때문이다. 기업들 사이에선 정부의 실질적 개입 없이는 사실상 대책의 실효성이 한정적일 것이라는 우려가 나온다. 선언적 수준의 지원이 아닌, 산업 생존을 위한 ‘그랜드 플랜’급 대책 내지 실행이 필요하단 지적이다.

한 회사 관계자는 “기존에 나온 지원책의 재탕만으로는 근본적인 변화를 기대하기 힘든 상황”이라며 “실질적인 사업 재편을 위해선 공정거래법 규제 완화가 필수”라고 강조했다. 정부는 과거 1980년대 일본의 오일쇼크 위기 당시 구조조정 사례를 모델 삼아, 공정거래법 적용을 일시 유예하는 방안도 검토하는 등 마지막까지 고심 중인 것으로 알려졌다.

“지금이 마지막 골든타임” 위기감 고조

업계는 지금이 구조조정의 마지막 골든타임이라는 위기의식이 팽배하다. 중국·중동발 과잉공급과 수요 둔화가 심각해지며 ‘셧다운 도미노’ 우려는 이미 현실화됐다고 보고 있다. 특히 최근에는 여수 산단의 여천NCC 3공장이 가동 중단에 들어가고, 대주주의 유동성 긴급 수혈로 겨우 고비를 넘긴 상황 등은 업계가 버티기 힘든 임계점에 다다랐단 평이 많다.

현재 업계 전반의 설비 가동률은 수익성 확보의 마지노선으로 여겨지는 70%대 아래로 내려앉았으며, 일부 기업들에서는 60%대까지 추락했다. 롯데케미칼의 상반기 나프타 분해(NC) 평균 가동률은 64.4%로 지난해 81%보다 크게 낮아졌고, 폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE)은 각각 72.8%, 71.7%로 15%포인트 이상 하락했다. LG화학의 전체 사업 가동률은 71.8%로 전년 대비 6.2%포인트 감소했으며, 금호석유화학의 합성고무와 합성수지 부문은 각각 66%, 57% 수준이다.

한화솔루션 큐셀부문은 태양광 모듈 가동률이 33%에서 21%로 추락했고, 한화첨단소재도 71%에서 67.7%로 감소했다. 이런 가동률 하락은 고용에도 영향을 미쳐, 롯데케미칼은 지난 2분기 기준 직원 209명이 줄었고, LG화학도 183명, 한화솔루션 120명이 감소했으며, 금호석유화학만 소폭 증가했다. 한 업체 관계자는 “석화업체의 가동률은 그때그때 쉽게 조정될 수 있는 게 아니다”라며 “출구가 없는 위기에 따른 불가피한 결정”이라고 강조했다.

이미 일부 기업들은 자구책을 실행 중이다. LG화학은 대산·여수 공장에서 스티렌모노머(SM) 라인과 나주공장의 알코올 생산을 중단했고, 롯데케미칼은 대산 에틸렌글리콜(EG) 2공장과 여수 일부 라인 가동을 멈췄다. 롯데케미칼은 HD현대오일뱅크와 대산 NCC 설비 통합 운영 방안도 논의 중이다.