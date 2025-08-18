LPGA 포틀랜드 클래식 FR 이글 포함 7타 줄여 공동 7위 2019년 이후 첫 톱10 진입 “더 잘할수 있다는 자신감 생겨” 우승은 일본 신인 이와이 아키에 쌍둥이 동생 우승 이후 3개월만

[헤럴드경제=조범자 기자] 박성현이 6년 만에 미국여자프로골프(LPGA) 투어 ‘톱10’에 진입하며 부활 신호탄을 쐈다.

박성현은 18일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72)에서 열린 LPGA 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식 최종 4라운드에서 이글 1개와 버디 7개, 보기 2개를 기록하며 7타를 줄여 최종합계 16언더파 272타를 기록했다.

박성현은 공동 7위로 대회를 마쳐 무려 6년 만에 LPGA 투어 톱10을 기록했다. 박성현이 LPGA 투어 대회에서 10위 이내에 오른 건 지난 2019년 8월 AIG 여자오픈(8위)이 마지막이었다.

지난주 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 제주삼다수 마스터스에 출전해 공동 11위의 준수한 성적을 거둔 박성현은 미국으로 돌아간 후 첫 대회인 이번 대회에서 1,4라운드에 65타의 날카로운 경기력을 선보였다.

2017년 진출한 LPGA 투어에서 메이저 2승을 포함해 7승을 획득하며 세계랭킹 1위까지 올랐던 박성현은 2020년부터 부상과 경기력 저하로 내리막길을 걸었다. 현재 세계랭킹은 579위, 시즌 CME 포인트 랭킹은 147위다.

올해가 투어 카드 마지막 시즌인 박성현은 투어 잔류를 위해선 CME 랭킹을 80위 이내로 끌어 올려야 한다. 이번 대회 선전으로 CME 랭킹을 111위까지 올리면서 생존 불씨를 살렸다. 출전 자격이 주어진 향후 3개 대회에서 최대한 순위를 끌어 올려 10월 아시안 스윙에 나서야 다음 시즌 잔류 기회를 엿볼 수 있다.

박성현은 경기 후 “오늘 초반에 경기가 뜻대로 잘 풀렸다”며 “후반 9홀에서는 짧은 퍼트를 놓치는 실수가 있었기 때문에 조금 더 좋은 성적을 낼 수도 있었다”고 말했다.

이날 한때 공동 2위까지 올랐던 박성현은 “타수를 신경 쓰기보다 매 홀 최선을 다하려고 했다”며 “경기를 치르면서 더 잘 할 수 있다는 자신감을 얻었다”고 밝혔다.

이 대회 우승은 일본 신인 이와이 아키에가 차지했다.

이와이는 이날 6타를 줄이며 최종합계 24언더파 264타를 기록, 2위 글린 코르(미국)를 4타 차로 따돌렸다.

쌍둥이 동생 이와이 치사토와 함께 올시즌 LPGA 투어에 진출한 이와이는 동생이 5월 리비에라 마야오픈에서 첫 우승을 차지한 후 3개월 만에 우승 트로피를 획득했다. 동생 치사토 역시 이번 대회에서 공동 3위(19언더파 269타)로 선전했다.

LPGA 투어에서 자매 챔피언은 안니카-샬로타 소렌스탐(스웨덴), 에리야-모리야 쭈타누깐(태국), 제시카-넬리 코르다(미국) 자매에 이어 이번 이와이 자매가 통산 4번째다.

올해 일본 선수들은 다케다 리오, 사이고 마오, 야마시타 미유와 이와이 자매 등 LPGA 투어 5승을 합작했다. 올시즌 단일 국가 최다 우승 기록이며, 5승 중 4승이 루키가 이뤄낸 성과다. 한국 선수들은 올시즌 4승을 합작했다.

이와이 아키에의 우승으로 올해 LPGA 투어 21번째 대회에서 또다시 새 얼굴의 챔피언이 탄생했다. 올해 2승 선수는 아직도 나오지 않았다.

3라운드에서 홀인원을 기록한 유해란이 박성현과 공동 7위에 올랐고, 2라운드 단독선두에 올랐던 1988년생 이정은은 공동 23위(10언더파 278타)로 대회를 마쳤다.