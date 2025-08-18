국내 건설업계 최초 도입 19년 만에 역대 최고점 경신

[헤럴드경제=정주원 기자] 국내 건설사업관리 전문기업 한미글로벌이 고객 만족 경영 성과를 입증했다. 한미글로벌은 2025년 상반기 실시한 순추천고객지수(NPS) 조사에서 83.5점을 기록했다고 18일 밝혔다. 이는 글로벌 최고 수준으로, 고객 10명 중 8명이 한미글로벌의 PM 서비스를 추천한 셈이다.

NPS는 고객이 기업 서비스를 다른 사람에게 추천할 의향이 있는지를 수치화한 지표로, -100점에서 +100점 사이에 산출된다. 일반적으로 20점 이상은 우수, 50점 이상은 탁월, 80점 이상은 세계적 수준으로 평가된다. 글로벌 조사기관에 따르면 2025년 기업 간 거래 시장의 평균 NPS는 25~33점에 불과하며, 아마존·애플·코스트코 등 일부 글로벌 선도 기업만이 50~80점대를 기록하고 있다.

한미글로벌은 2007년 건설업계 최초로 NPS를 도입해 매년 두 차례 외부 전문기관 조사를 진행해 왔다. 이번 상반기 조사는 한국갤럽이 실시했으며, 최근 6개월 이내 한미글로벌과 프로젝트를 수행한 133개 고객사 193명이 응답했다. 첫 조사 당시 20점대였던 점수는 2009년 50점대를 넘긴 뒤 꾸준히 상승해 올해 사상 처음 80점대에 진입했다.

고객사들은 ▷우수한 기술 전문성 ▷본사의 엔지니어링 지원 시스템 ▷투명한 업무 수행 ▷PM 인력의 전문 역량 등을 주요 강점으로 꼽았다. 특히 프로젝트 전 과정에서 고객사 입장에서 현안을 선제적으로 파악하고 대응 전략을 제안하는 ‘고객 지향적 태도’가 높은 평가를 받았다.

한미글로벌은 이 같은 고객 만족 경영을 토대로 실적도 꾸준히 성장 중이다. 초고층 오피스·상업시설·물류센터·하이테크 생산시설 등 기존 강점 분야는 물론 AI 데이터센터·도시정비·에너지 인프라·원전 등으로 사업 포트폴리오를 확대했다. 또한 미국·유럽·중동 등 해외 법인과 현지 프로젝트 경험을 기반으로 세계 시장에서도 입지를 넓히고 있다.

박서영 한미글로벌 사업지원실장은 “고객의 성공은 한미글로벌의 중요임무자 핵심 가치”라며 “모든 임직원이 고객에게 최상의 품질과 신뢰를 제공하기 위해 지속해서 서비스 품질을 개선해 나갈 것”이라고 했다.