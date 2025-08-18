토스 주요서비스 혜택 ‘최초’ 제휴

[헤럴드경제=유혜림 기자] 삼성카드가 토스와 함께 ‘토스 삼성카드’를 출시했다고 18일 밝혔다.

토스 삼성카드는 토스페이·토스쇼핑·토스프라임 등 토스 주요서비스 혜택을 제공하는 최초의 제휴카드이다.

먼저, 국내 온·오프라인 가맹점에서 토스페이로 결제하는 고객은 15% 할인을 받을 수 있다. 토스쇼핑 결제시 15% 할인이 제공된다.

토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제·넷플릭스·디즈니+·유튜브 프리미엄·티빙 결제시 50% 할인을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다.

온라인 영역에서도 혜택을 받을 수 있다. 삼성페이·네이버페이·카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인이 제공된다. 이 밖에도 쿠팡·네이버플러스스토어·삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제 금액의 10% 할인이 제공된다.

토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만원까지 제공된다.

토스 회원들이 선호하는 생활 영역에서도 할인을 제공한다. 스타벅스 50% 할인을 결제금액에 따라 5000원까지 받을 수 있으며, 해외 결제시 전월 결제금액과 한도 제한없이 2% 할인이 제공된다.

토스 앱 이벤트 페이지를 통해 ‘토스 삼성카드’를 발급받으면 최대 1만5000포인트를 받을 수 있다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 1만5000원이다. 자세한 정보는 토스 앱에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “토스와의 제휴를 통해 토스 서비스와 직접 연계된 혜택을 제공하는 ‘토스 삼성카드’를 출시했다”며 “앞으로도 삼성카드와 토스는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획”이라고 밝혔다.