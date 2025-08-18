한전과 ESG 경영 지원 업무협약

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 지난 14일 한국전력공사와 ‘전력데이터 활용 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 신보의 중소기업 금융지원 역량과 한전의 전력 데이터를 결합해 중소기업의 에너지 사용량을 객관적으로 측정하고 절감 실적이 우수한 기업을 대상으로 녹색금융을 지원하기 위해 마련됐다.

한전은 전기 사용량 데이터를 신보에 제공하고, 신보는 해당 데이터를 기반으로 기업별 절감 실적을 산출해 보증 심사에 반영할 계획이다. 심사 결과 ESG 경영 우수기업으로 인정되면 보증 한도 확대와 보증료 감면 등 우대 혜택을 제공할 방침이다.

양 기관은 중소기업의 에너지 절감량을 직접 산정해 금융지원으로 연결하는 새로운 협업 모델을 구축한 만큼 이를 바탕으로 중소기업의 탄소중립 실천과 ESG 경영 문화 확산을 견인해 나갈 계획이다.

신보 관계자는 “앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 중소기업의 탄소감축 역량 강화와 글로벌 녹색 무역장벽 대응을 적극 지원하겠다”고 말했다.