순차입금 한 자릿수로 줄고 자본금은 증가 리밸런싱 1년 만에 계열사 수 21개 감소 SK이노 자본확충에도 참여…기업가치 제고

[헤럴드경제=정윤희 기자] SK그룹 지주사 SK㈜의 포트폴리오 리밸런싱 성과가 가시화하고 있다. 순차입금 의존도와 계열사 수를 줄여 재무안정성을 개선하는 동시에 자회사 지분 확충에도 참여하며 기업가치 제고에 속도를 내는 모습이다.

18일 관련 업계에 따르면, SK㈜의 올해 반기 별도 세전이익은 지난해 같은 기간 대비 420%(2조2036억원) 증가한 2조7277억원을 기록했다. 당기순익도 2조1271억원으로 428%(1조6491억원) 늘었다. 지난 3월 반도체 공정용 특수가스 제조회사인 자회사 SK스페셜티 지분 85%를 사모펀드인 한앤컴퍼니에 매각하면서 약 2조6000억원 규모의 영업외수익이 발생한 효과다.

순차입금은 별도 재무제표 기준 작년말 약 10조5000억원에서 한 자릿수인 8조1000억원으로 줄었다. 같은 기간 부채비율도 86.3%에서 76.6%로 9.7%포인트 감소했다. 반면, 자본금은 14조6000억원에서 16조4000억원으로 1조8000억원 증가하면서 순차입금 의존도는 38.7%에서 27.9%로 10.8%포인트 줄었다. 순차입금의 감소는 외부 자본시장 충격에 대한 대응력 강화와 함께 이자비용 절감으로 이어지는 효과가 있다.

‘관리 가능한 범위(span of control)’의 최적화에도 속도가 붙고 있다. SK㈜는 포트폴리오 리밸런싱(Portfolio Rebalancing)의 일환으로 중복 사업과 계열사 구조를 지속 정비하고 있다. 공정거래위원회에 따르면, 지난 5월 기준 SK의 계열사 수는 지난해 5월 219개에서 1년 만에 약 10%(21곳) 줄어든 198개로 집계됐다.

포트폴리오 리밸런싱으로 재무지표의 개선도 한층 탄력을 받을 것으로 예상된다. 실제 SK㈜는 중국 물류센터 운영기업 ESR케이만, 차량공유 플랫폼인 쏘카, 실리콘 음극재 개발기업 SKMG14 지분 등 연결 기준 총 1조8000억원 규모의 포트폴리오를 매각 예정자산으로 분류한 상태다.

자회사의 성장을 주도하고 기업가치를 끌어올리는 지주사 본연의 역할에도 집중하고 있다. SK㈜는 지난달 SK이노베이션이 실시한 2조원 규모 유상증자 중 4000억원을 직접 출자하고 나머지 1조6000억원에 대해서는 금융기관들과 주가 변동분에 대한 이익과 손실을 교환하는 파생상품인 PRS(Price Return Swap) 계약을 체결했다.

재계에서는 이에 대해 결국 지주사의 기업가치 제고를 위한 결정으로 보고 있다. 실제 경기 불황이 이어지면서 핵심 자회사의 일시적 경영난에 지주사가 ‘소방수’로 등장한 사례가 다수 있다. 앞서 포스코홀딩스는 지난 5월 2차전지 소재 자회사 포스코퓨처엠이 실시한 1조1000억원 규모의 주주배정 유상증자에 5256억원을 직접 출자했다. 삼성전자 역시 지난 3월 삼성SDI의 1조6549억원 규모 유상증자에 3340억원을 출자했다.

지주회사 지원에 힘입어 포스코퓨처엠 주가는 유상증자를 결의한 5월 13일 12만100원에서 8월 현재(14일 종가 기준) 16만3200원으로 35.9% 상승했으며, 삼성SDI 주가도 삼성전자가 3340억 규모 유상증자 참여를 공시한 4월 30일 17만6000원에서 8월 현재 22만4000원으로 27.3% 올랐다.

SK㈜ 관계자는 “핵심 자회사들의 경쟁력을 끌어올려 궁극적으로 지주사의 기업가치를 극대화하는 지주회사 본연의 역할을 충실히 이행하면서 동시에 비핵심자산의 리밸런싱에도 속도감을 더해 재무건전성을 빠르게 강화하고 미래 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.