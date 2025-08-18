11~13일 사전 오픈…폭발적 반응 확인 브랜드 안정화 후 점진적 점포 확대 계획

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데GRS의 버거 프랜차이즈 롯데리아가 미국 캘리포니아주 오렌지 카운티 내 풀러튼 시티에 1호점인 ‘롯데리아 풀러튼점’의 오픈식을 지난 14일(현지 시각) 했다고 밝혔다.

롯데GRS는 지난 11일부터 13일까지 하루 4시간씩 진행한 사전 오픈을 통해 고객 반응을 살폈다. 개점 전부터 긴 대기 행렬로 하루 평균 500명이 방문하는 등 화제를 모았다.

오픈식에는 차우철 롯데GRS 대표이사 및 신동권 사외이사 의장, 프레드 정 풀러튼 시티 시장, 조성호 LA총영사관 부총영사 등이 참석했다. 현지 메뉴 시식회와 굿즈 상품 증정도 이뤄졌다.

풀러튼점은 지난 2023년 10월 롯데GRS USA 법인 설립 이후 약 2년에 걸친 사업 준비를 통해 개점했다. 약 65평 규모에 ‘더 오리지널 K-버거’ 슬로건을 담았다. 메뉴는 리아 불고기·새우, 비빔 라이스버거 등 5종의 버거와 6개의 사이드 메뉴로 구성했다.

한편 롯데GRS는 베트남, 미얀마, 라오스, 몽골 등 동남아 4개국에 약 320여개 매장을 운영하고 있다. 지난 5일 말레이시아 파트너사 계약 체결에 이어 미국 내 롯데리아 직영 1호점을 바탕으로 글로벌 사업을 확대할 계획이다.

롯데GRS 차우철 대표이사는 “롯데리아가 미국에 진출 했음을 국내·외에 알리는 매우 뜻깊은 날”이라며 “아시아를 넘어 미국에 롯데리아의 맛과 가치를 선보일 것”이라고 말했다.