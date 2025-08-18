[헤럴드경제 = 김상수 기자] 구몬학습이 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 전국의 유초등생 대상 ‘제 1회 구몬학습 창작 문학 공모전 위드 디즈니 주토피아 2’를 개최한다고 18일 밝혔다.

유초등생들이 상상력과 창의력을 발휘, 일상 속 특별한 경험을 선사하겠다는 차원에서 마련된 공모전으로, 아이들에게 친숙한 스토리텔링 콘텐츠를 보유한 디즈니코리아와 협업했다는 게 특징이다.

이번 공모전은 구몬학습 회원을 포함해 전국의 모든 유초등생이면 참가 가능하다. 참가 부문은 구몬학습 문학, 디즈니 이벤트 부문 총 2개로 나뉜다.

‘구몬학습 문학’ 부문은 ▷초등 어린이 시 ▷유초등 그림 그리기 ▷초등 어린이 산문으로 구성된다. ‘미래의 나에게 생긴 일’을 주제로 부문별 형식에 맞게 자유롭게 표현해 내용을 제출하면 된다.

디즈니코리아와 함께 ‘디즈니 이벤트’ 부문도 별도 마련했다. 디즈니 이벤트 부문은 올해 11월 개봉 예정인 디즈니 애니메이션 영화 ‘주토피아 2’ 테마로 꾸며진다. 해당 부문은 ▷유초등 그림 그리기 ▷초등 어린이 산문으로 나뉜다. 참가자들은 영화 예고편을 감상한 후 부문별 주제에 맞게 참여하면 된다.

자세한 부문별 응모 자격과 제출 양식은 공모전 홈페이지에서 확인 가능하다.

접수 기간은 오는 10월 31일까지며, 결과 발표는 12월 1일 공모전 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 심사를 통해 총 5개 각 부문별 대상(1명), 금상(4명), 은상(10명), 장려상(50명), 단체 대상(1팀) 총 325명에게 3000만원 상당 상금 및 부상을 수여할 예정이다

구몬학습 관계자는 “매력적인 스토리를 보유할 뿐만 아니라 어린이들과 높은 친밀도를 가진 ‘주토피아 2’를 테마로 아이들의 문학적 소양을 제고하고자 이번 공모전을 개최하게 됐다”며 “디즈니코리아와 함께 구몬학습이 자체적으로 마련한 첫 문학 공모전이오니 많은 관심 바란다“고 말했다.